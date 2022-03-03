У Києві відкрили Північний і Дарницький Мости: час роботи

В українській столиці для сполучення між лівим і правим берегами відкриті Північний і Дарницький Мости. Це стосується і приватного, і громадського транспорту.

"З 08:00 до 19: 00 наземний транспорт і метрополітен працює в скороченому складі і тільки за тими маршрутами, де можна забезпечити перевезення. Водіям суворо заборонено пересуватися по смузі громадського транспорту. Вона потрібна автомобілям екстреної служби, а також військовій техніці і транспорту", - попереджають у відомстві.

Крім того, міська влада закликає не виїжджати в місто без необхідності.