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Вибух біля вокзалу в Києві: системи ППО збили російську ракету

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Київ, Середа 02 березня 2022 22:57
Вибух біля вокзалу в Києві: системи ППО збили російську ракету Фото: системи ППО збили російську ракету (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Артур Родивилов

Українські системи ППО збили крилату ракету Росії. Вибух почули в районі залізничного вокзалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко.

За його словами, ворог хотів вдарити по одному з центрів управління.

"Уламки збитої ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль де-небудь в центрі Києва, жертви і руйнування були б жахливими", - повідомив Геращенко.

Нагадаємо, ввечері в середу в районі підземного переходу київського вокзалу пролунав потужний вибух.

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