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На потреби оборони Києва. Неправильно припарковані автомобілі будуть конфісковувати

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Київ, Четвер 03 березня 2022 12:20
На потреби оборони Києва. Неправильно припарковані автомобілі будуть конфісковувати Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міський голова столиці Віталій Кличко попередив, що у Києві будуть конфісковувати неправильно припарковані автомобілі. Їх передадуть на потреби оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на київського мера.

"Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей. Зараз покинуті автівки, які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на вулиці поруч Жилянську, Саксаганського та інші", - йдеться у повідомленні.

Кличко додав, що залишені на Привокзальній площі авто, які блокують дорогу і заважають евакуації, бути конфісковані. Їх відправлять на потреби оборони та захисту Києва.

Нагадаємо, що вночі в Києві пролунали декілька вибухів. Пізніше стало відомо, що українська ППО знищила російські ракети в районі Центрального залізничного вокзалу.

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