На потреби оборони Києва. Неправильно припарковані автомобілі будуть конфісковувати

Міський голова столиці Віталій Кличко попередив, що у Києві будуть конфісковувати неправильно припарковані автомобілі. Їх передадуть на потреби оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на київського мера .

"Звертаюся до киян: не залишайте масово свої авто біля залізничного вокзалу. Звідти триває евакуація жінок і дітей потягами. Підвозять людей. Зараз покинуті автівки, які блокують під’їзд до вокзалу, служби евакуюють на вулиці поруч Жилянську, Саксаганського та інші", - йдеться у повідомленні.

Кличко додав, що залишені на Привокзальній площі авто, які блокують дорогу і заважають евакуації, бути конфісковані. Їх відправлять на потреби оборони та захисту Києва.