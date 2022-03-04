У Херсонській області зник мобільний зв'язок

У Херсоні та в області не працює мобільний зв'язок. За словами голови обласної адміністрації, в області працює тільки WiFi.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Геннадія Лагути.

"Окупанти відключили мобільні мережі Vodafone і Київстар на території всієї Херсонської області. В даний час працює тільки WiFi. З'ясовуємо ситуацію!",- зазначив голова ОДА.

Відзначимо, що абоненти українських мобільних операторів не зможуть додзвонитися абонентам російських операторів. Такі заходи необхідні для того, щоб російські військові не могли передавати інформацію з українських телефонів в Росію і Білорусь.

Відзначимо, що всі аварійні бригади "ДТЕК мережі" задіяні в ліквідації наслідків ворожих обстрілів по енергетичній інфраструктурі та якнайшвидшому відновленню електропостачання споживачів.