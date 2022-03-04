Зеленський про "гуманітарку" окупантів у Херсоні: українці не дали себе принизити
Президент України Володимир Зеленський відреагував на спробу російських окупантів роздати жителям Херсона так звану "гуманітарну допомогу". Глава держави зазначив, що українці не дали себе принизити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.
"Наш Херсон, український Херсон. Який сьогодні намагалися принизити (російські окупанти - ред.), але не вийшло. Не дали", - сказав Зеленський.
За його словами, українці показали себе, не дали себе розіграти в дешевому цинічному поданні з подачкою замість "гуманітарної допомоги" і пропагандою замість щирості.
"Російські пропагандисти думали про них (жителів Херсона - ред.), як про себе, а побачили, що херсонці поважали себе, поважають Україну", - додав глава держави.
Нагадаємо, сьогодні окупанти привезли в Херсон фури з "гуманітаркою", проте ніхто до них не підходив. Присутні навколо жителі міста кричали російським загарбникам, що не потребують допомоги.
Зазначимо, 4 березня у Херсоні мав пройти постановчий мітинг за створення "ХНР", але на центральну площу вийшли тисячі городян з українськими прапорами і зірвали Захід окупантів.
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