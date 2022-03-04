У Херсоні окупанти готують постановковий мітинг за створення "ХНР"
У Херсоні на головній міській площі російські окупанти планують провести постановковий мітинг за створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Жителів міста закликають не підходити до цієї масовки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Увага, маніпуляція! У Херсоні окупанти готують масовку для представлення", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що 4 березня на площі Свободи в центрі міста масовка російських окупантів буде розмахувати прапорами РФ і кричати, що Херсон - це нібито "Херсонська Народна Республіка".
Для цього в місто звозять людей на:
- 2 великих автобусів;
- 20 автомобілів;
- 2 мікроавтобусах Mercedes Sprinter;
- 7 "ГАЗелях".
Центр просить жителів Херсона не дати себе обдурити і близько не підходити до цього постановкового мітингу.
Фото: окупанти в Херсоні планують провести постановковий мітинг (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Нагадаємо, раніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута закликав жителів не виходити на вулицю, після того, як до міста зайшли окупаційні війська.
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