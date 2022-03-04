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У Херсоні окупанти готують постановковий мітинг за створення "ХНР"

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 00:21
У Херсоні окупанти готують постановковий мітинг за створення "ХНР" Фото: окупанти в Херсоні планують провести постановковий мітинг (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Херсоні на головній міській площі російські окупанти планують провести постановковий мітинг за створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Жителів міста закликають не підходити до цієї масовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Увага, маніпуляція! У Херсоні окупанти готують масовку для представлення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 4 березня на площі Свободи в центрі міста масовка російських окупантів буде розмахувати прапорами РФ і кричати, що Херсон - це нібито "Херсонська Народна Республіка".

Для цього в місто звозять людей на:

  • 2 великих автобусів;
  • 20 автомобілів;
  • 2 мікроавтобусах Mercedes Sprinter;
  • 7 "ГАЗелях".

Центр просить жителів Херсона не дати себе обдурити і близько не підходити до цього постановкового мітингу.

Фото: окупанти в Херсоні планують провести постановковий мітинг (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Нагадаємо, раніше голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута закликав жителів не виходити на вулицю, після того, як до міста зайшли окупаційні війська.

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