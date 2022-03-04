У Херсоні окупанти готують постановковий мітинг за створення "ХНР"

У Херсоні на головній міській площі російські окупанти планують провести постановковий мітинг за створення так званої "Херсонської Народної Республіки". Жителів міста закликають не підходити до цієї масовки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Увага, маніпуляція! У Херсоні окупанти готують масовку для представлення", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що 4 березня на площі Свободи в центрі міста масовка російських окупантів буде розмахувати прапорами РФ і кричати, що Херсон - це нібито "Херсонська Народна Республіка".

Для цього в місто звозять людей на:

2 великих автобусів;

20 автомобілів;

2 мікроавтобусах Mercedes Sprinter;

7 "ГАЗелях".

Центр просить жителів Херсона не дати себе обдурити і близько не підходити до цього постановкового мітингу.

Фото: окупанти в Херсоні планують провести постановковий мітинг (t.me/CenterCounteringDisinformation)