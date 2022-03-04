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Мобільний зв'язок у Херсоні частково відновили

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П'ятниця 04 березня 2022 17:30
Мобільний зв'язок у Херсоні частково відновили Фото: Базова станція мобільного зв'язку (Pxhere)
Автор: Антон Федорців

Мобільний зв'язок на Херсонщині після кількагодинних збоїв частково відновився надвечір.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на канал Суспільне Херсон у Telegram.

Абоненти "Київстара" та Vodafone впродовж дня не могли користуватися мобільним зв'язком. Причиною називали ушкодження мереж.

Мобільні оператори пообіцяли відновити зв'язок, щойно з'явиться можливість дістатися до вузлів. Орієнтовно о 17:10 зв'язок від Vodafone знову запрацював у Херсоні.

До слова, раніше війська РФ відмовилися надати гуманітарний коридор до Херсона.

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