Прохладный день и местами дожди: синоптики дали прогноз на завтра
В разных регионах страны прогнозируется заметный температурный контраст - от прохладного запада до более теплых центральных и южных областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
В воскресенье, 28 сентября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики отмечают, что дождей не будет, за исключением северных областей, где днем возможны кратковременные осадки.
Ветер будет преимущественно северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с.
Что касается температуры, на западе и севере страны ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.
Почему легко простудиться осенью
Осенние перепады температур, прохлада и влажность снижают сопротивляемость организма. В этот период повышается риск простуд и вирусных инфекций, ведь люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где легче распространяются микробы.
Как уберечься от простуды
- Одевайтесь слоями. Несколько легких слоев лучше защищают от холода и позволяют регулировать тепло.
- Будьте активными. Прогулки на свежем воздухе помогают закалить организм.
- Придерживайтесь режима сна. Полноценный отдых поддерживает иммунитет.
- Проветривайте помещение. Свежий и влажный воздух снижает риск заражения.
- Мойте руки. Гигиена рук уменьшает шанс подхватить вирус.
- Питайтесь правильно. Добавляйте в рацион продукты с витаминами С, D, цинком и омега-3.
- Рассмотрите вакцинацию. Прививка от гриппа снижает риск тяжелых заболеваний в сезон вирусов.
Ранее мы писали, что с 24 сентября, в Украине кардинально изменится погода. После тепла придут дожди, похолодание и даже возможны заморозки в отдельных регионах.
