Прохладный день и местами дожди: синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 28 сентября (Getty Images)

В разных регионах страны прогнозируется заметный температурный контраст - от прохладного запада до более теплых центральных и южных областей.

В воскресенье, 28 сентября, в Украине ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Синоптики отмечают, что дождей не будет, за исключением северных областей, где днем возможны кратковременные осадки. Ветер будет преимущественно северо-восточный, его скорость составит 5-10 м/с. Что касается температуры, на западе и севере страны ночью 4-9° тепла, днем 9-14°; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 13-18°.