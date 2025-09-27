Прохолодний день і містами дощі: синоптики дали прогноз на завтра

У різних регіонах країни прогнозується помітний температурний контраст - від прохолодного заходу до тепліших центральних та південних областей.

У неділю, 28 вересня, в Україні очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Синоптики зазначають, що дощів не буде, за винятком північних областей, де вдень можливі короткочасні опади. Вітер буде переважно північно-східний, його швидкість складе 5-10 м/с. Що стосується температури, на заході та півночі країни вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 13-18°.