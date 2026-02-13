"Это не принесет мира": Макрон поставил ультиматум по переговорам с РФ по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры европейских государств должны присутствовать на переговорах по Украине. В противном случае, считает он, они не принесут мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Нет мира без европейцев. Я хочу быть очень четким: вы можете вести переговоры без европейцев, если хотите, но это не принесет мира за столом переговоров", - считает Макрон.

По его словам, именно по этой причине Европе необходимо восстановить дипломатические каналы с Россией, чтобы не полагаться на других - в основном на США - в ведении переговоров.

Работа Европы по Украине

Макрон заявил, что Европа выполнила свою работу по Украине, "усилив свою поддержку растерзанной войной страны и сплотив коалицию".

"Когда я слышу какие-то пораженческие речи об Украине, когда я слышу, как некоторые лидеры призывают Украину признать свое поражение, завышая цену России в этой войне, это огромная стратегическая ошибка, потому что это не реальность", - сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что ЕС должен обеспечить, чтобы урегулирование защищало Украину и сохраняло европейскую безопасность. Кроме того, отметил он, соглашение "должно отбивать мотивацию России от повторных попыток, а также не давало остальному миру катастрофический пример для подражания".

"Правила сосуществования" с РФ

Французский лидер также отметил необходимость разработать "правила сосуществования" со страной-агрессором после войны в Украине.

В частности, Макрон напомнил, что динамика безопасности Европы с Россией часто определялась "старыми договорами", разработанными или заключенными без участия европейцев за столом переговоров.

"Мы должны быть теми, кто будет вести переговоры по этой новой архитектуре безопасности для Европы на следующий день, потому что наша география не изменится", - сказал он.

Кроме того, Макрон призвал к "серии консультаций по этому важному вопросу", и отметил, что определенная предварительная работа уже проведена с Германией и Британией.