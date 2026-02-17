Европейская "четверка" присоединилась к переговорам между Украиной и РФ в Женеве, - СМИ

Италия, Франция, Германия и Британия отправили своих представителей на третий раунд переговоров Украины, России и США в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

Стоит заметить, что на первые два раунда переговоров Украины, России и США, которые состоялись в Абу-Даби страны Европы не отправляли своих представителей.

Ожидается, что в течение дня советники по нацбезопасности европейских стран встретятся с делегациями Украины и США.

Участие Европы в переговорах

Напомним, ранее лидеры европейских стран неоднократно заявляли о том, что Европа должна получить место за столом переговоров между Украиной, Россией и США.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивал, что без участия Европы в переговорном процессе "нет мира". По его словам, Европа должна восстановить дипломатические контакты с РФ.

В свою очередь премьер Польши Дональд Туск обращал внимание, что европейские страны заслужили место за столом переговоров, поскольку они финансируют закупки оружия для Украины, а также помогают ей деньгами.

К слову, переговоры между Украиной, Россией и США в Женеве уже стартовали. Ожидается, что стороны будут обсуждать возможность заключения "энергетического перемирия".

Также в Кремле заявляли о том, что на переговорах будет подниматься территориальный вопрос. Россия не отступает от своих требований о полном контроле над Донецкой областью.