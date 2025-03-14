Прогрело до +25. В каких городах Украины март установил температурные рекорды (карта)
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали об очередных температурных рекордах марта. Их зафиксировали в шести городах в разных регионах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
В каких городах Украины установлены температурные рекорды
Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение четверга, 13 марта 2025 года.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, новые дневные температурные максимумы были установлены в шести городах:
- в Симферополе - 25,0°C;
- в Херсоне - 20,2°C;
- в Ивано-Франковске - 19,3°C
- в Харькове - 18,4°C;
- в Кропивницком - 17,3°C;
- в Сумах - 16,9°C.
Температурные рекорды в Украине 13 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)
Стоит отметить, что температурные рекорды эксперты фиксировали в последнее время во многих областях:
- 6 марта - в 14 городах (до 22,9°С);
- 7 марта - в 14 городах (до 20,9°С);
- 8 марта - в 16 городах (до 21,5°С);
- 9 марта - в 11 городах (до 21,0°С);
- 10 марта - в 11 городах (до 20,5°С);
- 11 марта - в 13 городах (до 21,6°C);
- 12 марта - в 10 городах (до 21,3°C).
Такая ситуация свидетельствует о том, что определенные дни марта текущего года - выше климатической нормы для этого месяца (по крайней мере для отдельных городов или регионов).
Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина объясняла, что с субботы, 15 марта, ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. А уже в воскресенье, 16 марта, похолодает в большинстве областей (хотя несколько теплее может быть на юге и востоке страны).
"На выходных почувствуем уже более прохладную погоду. Но, учитывая то, что сейчас у нас температурный фон на 4-9 градусов выше климатической нормы, то как раз вот те показатели (которые будут после 15 марта), в принципе будут близкими к климатической норме марта", - рассказала эксперт.
Она уточнила, что днем будет все равно преимущественно плюсовая температура, хотя уже и не такая интенсивная. Однако ночью температура может кое-где опускаться до нуля (местами может быть даже небольшой минус).
Читайте также, возможна ли мартовская гроза в Украине - с громом и молниями.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.