Прогрело до +25. В каких городах Украины март установил температурные рекорды (карта)

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали об очередных температурных рекордах марта. Их зафиксировали в шести городах в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Такая ситуация свидетельствует о том, что определенные дни марта текущего года - выше климатической нормы для этого месяца (по крайней мере для отдельных городов или регионов).

Стоит отметить, что температурные рекорды эксперты фиксировали в последнее время во многих областях:

Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение четверга, 13 марта 2025 года.

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина объясняла, что с субботы, 15 марта, ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. А уже в воскресенье, 16 марта, похолодает в большинстве областей (хотя несколько теплее может быть на юге и востоке страны).

"На выходных почувствуем уже более прохладную погоду. Но, учитывая то, что сейчас у нас температурный фон на 4-9 градусов выше климатической нормы, то как раз вот те показатели (которые будут после 15 марта), в принципе будут близкими к климатической норме марта", - рассказала эксперт.

Она уточнила, что днем будет все равно преимущественно плюсовая температура, хотя уже и не такая интенсивная. Однако ночью температура может кое-где опускаться до нуля (местами может быть даже небольшой минус).

Читайте также, возможна ли мартовская гроза в Украине - с громом и молниями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.