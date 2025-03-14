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Прогрело до +25. В каких городах Украины март установил температурные рекорды (карта)

Пятница 14 марта 2025 11:50
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Прогрело до +25. В каких городах Украины март установил температурные рекорды (карта) Погода в марте в некоторых городах Украины бьет температурные рекорды (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали об очередных температурных рекордах марта. Их зафиксировали в шести городах в разных регионах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

В каких городах Украины установлены температурные рекорды

Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение четверга, 13 марта 2025 года.

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, новые дневные температурные максимумы были установлены в шести городах:

  • в Симферополе - 25,0°C;
  • в Херсоне - 20,2°C;
  • в Ивано-Франковске - 19,3°C
  • в Харькове - 18,4°C;
  • в Кропивницком - 17,3°C;
  • в Сумах - 16,9°C.

Прогрело до +25. В каких городах Украины март установил температурные рекорды (карта)Температурные рекорды в Украине 13 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)

Стоит отметить, что температурные рекорды эксперты фиксировали в последнее время во многих областях:

Такая ситуация свидетельствует о том, что определенные дни марта текущего года - выше климатической нормы для этого месяца (по крайней мере для отдельных городов или регионов).

Ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина объясняла, что с субботы, 15 марта, ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. А уже в воскресенье, 16 марта, похолодает в большинстве областей (хотя несколько теплее может быть на юге и востоке страны).

"На выходных почувствуем уже более прохладную погоду. Но, учитывая то, что сейчас у нас температурный фон на 4-9 градусов выше климатической нормы, то как раз вот те показатели (которые будут после 15 марта), в принципе будут близкими к климатической норме марта", - рассказала эксперт.

Она уточнила, что днем будет все равно преимущественно плюсовая температура, хотя уже и не такая интенсивная. Однако ночью температура может кое-где опускаться до нуля (местами может быть даже небольшой минус).

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