Пять температурных рекордов в Киеве и почти 40 - по Украине: где в марте теплее всего

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и многих других городах Украины в течение последних трех дней - 7, 8 и 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

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Температурные рекорды 7 марта

Согласно информации Укргидрометцентра, в течение пятницы, 7 марта, в разных регионах Украины было установлено 14 новых рекордов. Температура воздуха превысила предыдущие показатели за этот день:

в Херсоне - 20,9°С;

в Ивано-Франковске - 20,7°С;

в Черновцах - 20,5°С;

в Житомире - 20,3°С;

в Киеве - 20,1°С;

в Тернополе - 20,0°С;

в Виннице - 20,0°С;

в Ужгороде - 19,4°С;

во Львове - 19,0°С;

в Чернигове - 18,7°С;

в Хмельницком - 18,6°С;

в Ровно - 18,1°С;

в Луцке - 17,7°С;

в Сумах - 17,7°С.

Температурные рекорды 8 марта

В УкрГМЦ рассказали, что теплая воздушная масса захватывает приземный слой воздуха уже в течение нескольких дней. Именно поэтому метеорологи на многих метеостанциях Украины зафиксировали рекордные значения температуры.

В течение субботы, 8 марта, рекорды были установлены в 16 городах:

в Херсоне - 21,5°С;

в Николаеве - 21,0°С;

во Львове - 20,5°С;

в Виннице - 20,4°С;

в Ужгороде - 20,2°С;

в Кропивницком - 20,0°С;

в Ровно - 19,6°С;

в Житомире - 19,1°С;

в Луцке - 18,9°С;

в Киеве - 18,8°С;

в Харькове - 18,6°С;

в Хмельницком - 18,5°С;

в Сумах - 18,4°С;

в Тернополе - 18,3°С;

в Чернигове - 18,1°С;

в Полтаве - 18,0°С.

Температурные рекорды 9 марта

В течение воскресенья, 9 марта, температурные рекорды были установлены в 11 городах Украины:

во Львове - 21,0°С;

в Киеве - 20,0°С;

в Черновцах - 19,9°С;

в Чернигове - 19,2°С;

в Виннице - 19,1°С;

в Сумах - 18,5°С;

в Житомире - 18,3°С;

в Ровно - 17,8°С;

в Луцке - 17,8°С;

в Хмельницком - 17,6°С;

в Тернополе - 16,8°С.

В завершение эксперты Укргидрометцентра напомнили гражданам, что высокие значения температуры и мартовские солнечные лучи могут быть довольно обманчивыми, ведь "в комплексе с сильным ветром организм может испытывать холодовой стресс".

Температурные рекорды в Украине в течение 7, 8 и 9 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)

Особенность температурных рекордов в Киеве

Между тем в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook сообщили, что по данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев" с 7 по 9 марта в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Так, максимальная температура воздуха 7 марта после полудня достигла 20,2°C (что на 3,9°C выше, чем в 1995 году для этой даты).

Максимальная температура воздуха 8 марта после полудня достигла 18,8°C (что на 1,1°C выше, чем в 2019 году для этой даты).

При этом среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 12,1°C (что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 2,0°C, а климатическую норму - на 10,6°C).

Уточняется, что по многолетним показателям такая температура воздуха в Киеве соответствует погоде конца апреля.

Кроме того, 9 марта максимальная температура воздуха после полудня достигла 20,0°C (что на 2,7°C выше, чем в 1920 году для этой даты).

При этом среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 11,2°C (что превысило предыдущий рекордный показатель 2019 года на 0,7°C, а климатическую норму - на 9,4°C).

Температурные рекорды в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)