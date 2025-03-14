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Прогріло до +25. В яких містах України березень встановив температурні рекорди (карта)

П'ятниця 14 березня 2025 11:50
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Прогріло до +25. В яких містах України березень встановив температурні рекорди (карта) Погода в березні у деяких містах України б'є температурні рекорди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

В Українському гідрометеорологічному центрі розповіли про чергові температурні рекорди березня. Їх зафіксували у шести містах в різних регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу УкрГМЦ у Facebook.

В яких містах України встановлено температурні рекорди

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, нові температурні рекорди було встановлено у різних регіонах України впродовж четверга, 13 березня 2025 року.

Виходячи з оприлюдненої УкрГМЦ карти, нові денні температурні максимуми було встановлено в шести містах:

  • у Сімферополі - 25,0°C;
  • у Херсоні - 20,2°C;
  • в Івано-Франківську - 19,3°C
  • у Харкові - 18,4°C;
  • у Кропивницькому - 17,3°C;
  • у Сумах - 16,9°C.

Прогріло до +25. В яких містах України березень встановив температурні рекорди (карта)Температурні рекорди в Україні 13 березня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Варто зазначити, що температурні рекорди експерти фіксували останнім часом у багатьох областях:

  • 6 березня - у 14 містах (до 22,9°С);
  • 7 березня - у 14 містах (до 20,9°С);
  • 8 березня - у 16 містах (до 21,5°С);
  • 9 березня - в 11 містах (до 21,0°С);
  • 10 березня - в 11 містах (до 20,5°C);
  • 11 березня - у 13 містах (до 21,6°C);
  • 12 березня - у 10 містах (до 21,3°C).

Така ситуація свідчить про те, що певні дні березня поточного року є вищими за кліматичну норму для цього місяця (принаймні для окремих міст або регіонів).

Раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна пояснювала, що з суботи, 15 березня, очікується відчутне зниження температури повітря. А вже в неділю, 16 березня, похолоднішає у більшості областей (хоча дещо тепліше може бути на півдні та сході країни).

"На вихідних відчуємо вже більш прохолодну погоду. Але, зважаючи на те, що зараз у нас температурний фон на 4-9 градусів вищий за кліматичну норму, то якраз ось ті показники (які будуть після 15 березня), в принципі будуть близькими до кліматичної норми березня", - розповіла експерт.

Вона уточнила, що вдень буде все одно переважно плюсова температура, хоча вже й не така інтенсивна. Проте вночі температура може подекуди опускатися до нуля (місцями може бути навіть невеликий мінус).

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