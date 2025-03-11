Март бьет температурные рекорды. Новые дневные максимумы - в 11 городах Украины (карта)
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 10 городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
В каких городах Украины зафиксировали температурные рекорды
Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение понедельника, 10 марта 2025 года.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, дневные температурные максимумы были установлены в 11 городах:
- в Черновцах - 20,5°C;
- в Ивано-Франковске - 20,4°C;
- в Тернополе - 19,2°C;
- во Львове - 19,1°C;
- в Луцке - 18,8°C;
- в Ровно - 18,4°C;
- в Киеве - 17,8°C;
- в Виннице - 17,4°C;
- в Хмельницком - 17,0°C;
- в Житомире - 17,0°C;
- в Чернигове - 17,0°C.
Температурные рекорды в Украине в течение 10 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского подтвердили, что 10 марта в столице был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха для этой даты (согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Київ").
"Температура воздуха после полудня достигла 17,8°C, что на 0,9°C выше, чем в 1914 году", - уточнили эксперты.
Температурный рекорд в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Напомним, несколько ранее спасатели предупредили туристов о шторме в горах и сказали, куда ходить не стоит.
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