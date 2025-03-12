Погода меняется динамично. Стоит ли украинцам ждать снега в марте

Март - переходный месяц. В этот период синоптические процессы, а следовательно и погода в Украине, могут меняться очень динамично.

Стоит ли украинцам ждать снега в марте

По словам эксперта, сейчас синоптическая ситуация в Украине как раз меняется, а погоду определяет поле пониженного атмосферного давления.

Увеличение облачности, которое наблюдается во многих областях, обусловливают атмосферные фронты:

с запада;

с юго-запада.

Кроме того, до конца текущей рабочей недели будет сохраняться достаточно высокий температурный фон - ввиду того, что погоду "формирует" теплый и влажный воздух с юго-запада.

Тем временем с субботы, 15 марта, ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. В воскресенье, 16 марта, похолодает в большинстве областей (несколько теплее может быть на юге и востоке страны).

"Именно на выходных почувствуем уже более прохладную погоду. Но, учитывая то, что сейчас у нас температурный фон на 4-9 градусов выше климатической нормы, то как раз таки вот те показатели, которые будут после 15 марта, в принципе будут близкими к климатической норме марта", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что днем будет все равно преимущественно плюсовая температура, хотя уже и не такая интенсивная. Однако ночью температура может кое-где опускаться до нуля (местами может быть даже небольшой минус).

"Март - переходный месяц. Очень динамично меняются процессы. Каких-то затоков холода, можем сказать, еще более низкой температуры, пока (по расчетам, которые есть на сейчас) не ожидаем", - сообщила синоптик.

Она добавила, что те погодные условия и температуры, которые прогнозируют нынче специалисты, присущи для марта.

"Поэтому, в принципе, в пределах нормы должны ее (погоду в марте, - Ред.) пройти. И это неплохо, что она такая будет для этого месяца... Относительно осадков... Пока мы о снеге не говорим, все же. Вероятность его пока минимальна", - поделилась представительница УкрГМЦ.

В завершение эксперт объяснила, почему в некоторых регионах в ближайшее время могут местами фиксировать порывы ветра. Это связано, по ее словам, с прохождением атмосферных фронтов, во время которого "ветер немного усиливается".

"Но, опять же, без каких-то таких опасных скоростей ... Без отдельных предупреждений, очень локально ... Весна, март... Когда идет вот эта перестройка синоптических процессов - с зимних на весенние (на теплый период), то это всегда сопровождается усилением ветра. Поэтому пока без каких-то критических моментов. Но, конечно, если что-то будет намечаться, то будем предупреждать", - подытожила Птуха.