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В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где теплее всего (карта)

Пятница 07 марта 2025 11:48
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В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где теплее всего (карта) Температурные рекорды зафиксировали в 14 городах Украины (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде недавних температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 13 городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Где именно в Украине и какие температурные рекорды зафиксировали

Согласно информации Укргидрометцентра, ряд температурных рекордов был установлен в Украине в течение четверга, 6 марта.

"Посмотрите карту ниже, чтобы узнать, какие значения температуры наблюдаются в разных областях", - добавили синоптики.

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, дневные температурные максимумы были установлены в 14 городах:

  • в Ивано-Франковске - 22,9°С;
  • в Черновцах - 21,4°С;
  • во Львове - 19,4°С;
  • в Киеве - 19,2°С;
  • в Одессе - 18,9°С;
  • в Чернигове - 18,7°С;
  • в Житомире - 18,3°С;
  • в Тернополе - 18,3°С;
  • в Виннице - 18,2°С;
  • в Луцке - 17,3°С;
  • в Хмельницком - 17,2°С;
  • в Ужгороде - 17,0°С;
  • в Сумах - 16,8°С;
  • в Ровно - 16,6°С.

В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где теплее всего (карта)Температурные рекорды в Украине 6 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отметим, что на сегодня, 7 марта, украинцам прогнозировали дневные температуры на уровне (в среднем) 12-17 градусов по Цельсию. Ветер - преимущественно западный, 7-12 м/с.

"Над территорией Украины продолжит господствовать теплая воздушная масса. Погоду обусловит поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков не ожидается, ветер ослабеет", - рассказали в УкрГМЦ.

В Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали температурные рекорды: где теплее всего (карта)Прогноз погоды на 7 марта 2025 года (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, какой погоды ждать украинцам на выходные.

Читайте также, могут ли в марте вернуться холода.

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