В 10 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды: где теплее всего (карта)

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о новых температурных рекордах. Их зафиксировали в Киеве и еще 9 городах Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

Между тем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в столице Украины (согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев"), в течение 12 марта было зафиксировано два рекорда :

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, новые дневные температурные максимумы были установлены в 10 городах:

Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение среды, 12 марта 2025 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигаются дожди и когда в марте придет похолодание.

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