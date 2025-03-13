В 10 городах Украины зафиксировали новые температурные рекорды: где теплее всего (карта)
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о новых температурных рекордах. Их зафиксировали в Киеве и еще 9 городах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
Где именно в Украине зафиксировали температурные рекорды
Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение среды, 12 марта 2025 года.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, новые дневные температурные максимумы были установлены в 10 городах:
- в Запорожье - 21,3°C;
- в Николаеве - 20,6°C;
- в Черновцах - 20,4°C;
- в Днепре - 19,6°C;
- в Симферополе - 19,5°C;
- в Кропивницком - 19,0°C;
- в Херсоне - 18,5°C;
- в Харькове - 17,5°C;
- в Полтаве - 16,7°C;
- в Виннице - 16,4°C.
Температурные рекорды в Украине 12 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в столице Украины (согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Киев"), в течение 12 марта было зафиксировано два рекорда:
- минимальная температура воздуха не опустилась ниже 7,4°С (что на 1,8°C выше предыдущего рекордного показателя для этой даты 2015 года);
- среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 10,5°C (что превысило предыдущий рекордный показатель 2020 года на 1,3°C, а климатическую норму - на 8,2°C).
Новые температурные рекорды в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигаются дожди и когда в марте придет похолодание.
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