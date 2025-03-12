Два температурных рекорда в Киеве и еще 12 - по Украине: в каких областях теплее всего
В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 12 городах Украины в разных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.
В каких регионах погода в марте бьет рекорды
Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение вторника, 11 марта 2025 года.
Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, новые дневные температурные максимумы были установлены в 13 городах:
- в Черновцах - 21,6°C;
- в Виннице - 21,0°C;
- в Ивано-Франковске - 20,9°C;
- в Симферополе - 20,5°C;
- в Киеве - 19,7°C;
- в Житомире - 19,3°C;
- в Хмельницком - 19,3°C;
- в Тернополе - 19,2°C;
- в Запорожье - 18,5°C;
- в Ровно - 18,1°C;
- в Луцке - 17,6°C;
- во Львове - 17,1°C
- в Кропивницком - 16,2°C.
Температурные рекорды в Украине 11 марта (карта: facebook.com/UkrHMC)
Между тем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в столице Украины (согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Київ"), в течение 11 марта было зафиксировано целых два рекорда температуры воздуха:
- максимальная температура воздуха после полудня достигла 19,7°C (что на 2,8°C выше, чем в 1914 году);
- среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 10,5°C (что превысило предыдущий рекордный показатель 1914 года на 0,4°C, а климатическую норму - на 8,5°C).
"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 16 апреля", - уточнили эксперты геофизической обсерватории.
Температурные рекорды в Киеве (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигаются дожди и когда в марте придет похолодание.
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