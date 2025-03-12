Два температурных рекорда в Киеве и еще 12 - по Украине: в каких областях теплее всего

В Украинском гидрометеорологическом центре рассказали о ряде новых температурных рекордов. Их зафиксировали в Киеве и еще 12 городах Украины в разных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УкрГМЦ в Facebook.

"По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 16 апреля", - уточнили эксперты геофизической обсерватории.

Между тем в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского сообщили, что в столице Украины (согласно данным объединенной гидрометеорологической станции "Київ"), в течение 11 марта было зафиксировано целых два рекорда температуры воздуха:

Исходя из обнародованной УкрГМЦ карты, новые дневные температурные максимумы были установлены в 13 городах:

Согласно информации Укргидрометцентра, новые температурные рекорды были установлены в разных регионах Украины в течение вторника, 11 марта 2025 года.

Напомним, ранее мы рассказывали, что на Украину надвигаются дожди и когда в марте придет похолодание.

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