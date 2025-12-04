"Прогресса не так много": посол Украины в США о мирных переговорах

Украина и США стремятся достичь результата по завершению войны и установления мира в нашей стране. Прогресса пока не так много, но процесс все же продолжается.
Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, вполне понятно, что обе стороны - как Украина, так и США - хотят результата. Украина приложила все возможные усилия в плане обязательств по прекращению войны и установлению справедливого и устойчивого мира в нашей стране", - отметила посол.
Она подчеркнула, что Украина проводит много разговоров с коллегами из Соединенных Штатов относительно потенциального объема договоренностей.
"И сейчас мы говорим о дальнейших действиях после встречи в Москве, а также о следующих шагах, которые можно было бы сделать. Итак, не так много прогресса, но процесс продолжается", - сказала Стефанишина.
Кроме того, посол добавила, следующая встреча делегаций Украины и США во Флориде, которая состоится 4 декабря - будет продолжением этого процесса. О дальнейших комментариях можно будет говорить после того, как завтра, секретарь СНБО Рустем Умеров, который будет представлять Украину на переговорах - встретится с представителями США.
Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине. В первоначальной версии он включал 28 пунктов, многие из которых были выгодны РФ.
По этой причине 23 и 30 ноября между делегациями США и Украины прошли консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева. Первая встреча прошла в Женеве, вторая - во Флориде.
Уже во вторник, 2 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер прибыли в Москву, чтобы обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным доработанный документ и продвигаться к миру.
После встречи к прессе вышел помощник Путина Юрий Ушаков, заявив, что компромисс пока не найден, но стороны готовы работать дальше. Кроме того, он сообщил, что американская делегация передала еще 4 документа по завершению войны.
Формулировки Ушакова были восприняты как отказ Путина от мирного плана США. Но представитель Кремля Дмитрий Песков на следующий день утверждал, что это якобы не так.
Согласно агентству Reuters, Уиткофф и Кушнер доложили президенту США Дональду Трампу о "продуктивной" встрече в Москве. Детали практически неизвестны, но сам Трамп сказал журналистам, что по мнению спецпредставителя и его зятя - Путин хочет закончить войну.
Также добавим, что по данным Associated Press, уже сегодня, в четверг, 4 декабря, Уиткофф и Кушнер проведут новую встречу с главой украинской делегации на переговорах Рустемом Умеровым. Тема та же - продолжение обсуждения мирного соглашения.