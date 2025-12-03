Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о "продуктивной" встрече с Путиным, - Reuters

Члены американской делегации доложили президенту США Дональду Трампу о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Более подробных деталей о докладе Уиткоффа и Кушнера он не раскрыл.

"США и Россия участвовали в тщательной, продуктивной встрече. Специальный посланник Уиткофф (спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и господин Кушнер (зять американского лидера Джаред Кушнер - ред.) доложили президенту и украинской стороне после встречи", - рассказал изданию неназванный представитель Белого дома.

Встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным

Напомним, вчера, 2 декабря, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер находились в Москве. Там они встретились с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главной темой обсуждений стала возможность достижения мира между Украиной и Россией. В частности, российской стороне, помимо первоначального мирного плана США из 28 пунктов, передали "еще четыре документа".

По итогам встречи помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что между россиянами и американцами не было достигнуто компромиссов. Но стороны видят "перспективы" продолжать переговоры.

Он добавил, что Путин обсудил с Уиткоффом и Кушнером "несколько вариантов" урегулирования войны против Украины.

Уже сегодня, 3 декабря, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказал, что Уиткофф созвонился с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым и рассказал, что переговоры "были успешными".

При этом, по словам Сибиги, деталей Уиткофф не раскрывал по соображениям безопасности.

Также украинскую делегацию пригласили снова посетить США, чтобы продолжить переговоры по мирному плану.