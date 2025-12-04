"Прогресу не так багато": посол України в США про мирні переговори

Україна та США прагнуть досягти результату щодо завершення війни та встановлення миру в нашій країні. Прогресу наразі не так багато, але процесс все ж триває.
Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
"Я думаю, цілком зрозуміло, що обидві сторони - як Україна, так і США - прагнуть результату. Україна доклала всіх можливих зусиль в плані зобовʼязань щодо припинення війни та встановлення справедливого й стійкого миру в нашій країні", - зазначила посол.
Вона наголосила, що Україна проводить багато розмов з колегами зі Сполучених Штатів щодо потенційного обсягу домовленостей.
"І зараз ми говоримо про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про наступні кроки, які можна було б зробити. Отже, не так багато прогресу, але процес триває", - сказала Стефанішина.
Окрім того, посол додала, наступна зустріч делегацій України та США у Флориді, яка відбудеться 4 грудня - буде продовженням цього процесу. Про подальші коментарі можна буде говорити після того, як завтра, секретар РНБО Рустем Умєров, який представлятиме Україну на переговорах - зустрінеться з представниками США.
Нагадаємо, в листопаді США представили новий мирний план щодо завершення війни в Україні. У первинній версії він включав 28 пунктів, багато з яких були вигідні РФ.
З цієї причини 23 і 30 листопада між делегаціями США і України пройшли консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва. Перша зустріч пройшла в Женеві, друга - у Флориді.
Уже у вівторок, 2 грудня, спецпредставник Трампа Стів Віткофф і зять президента США Джаред Кушнер прибули до Москви, щоб обговорити з главою Кремля Володимиром Путіним доопрацьований документ і просуватися до миру.
Після зустрічі до преси вийшов помічник Путіна Юрій Ушаков, заявивши, що компроміс поки не знайдено, але сторони готові працювати далі. Крім того, він повідомив, що американська делегація передала ще 4 документи щодо завершення війни.
Формулювання Ушакова були сприйняті як відмова Путіна від мирного плану США. Але речник Кремля Дмитро Пєсков наступного дня стверджував, що це нібито не так.
Згідно з агентством Reuters, Віткофф і Кушнер доповіли президенту США Дональду Трампу про "продуктивну" зустріч у Москві. Деталі практично невідомі, але сам Трамп сказав журналістам, що на думку спецпредставника і його зятя - Путін хоче закінчити війну.
Також додамо, що за даними Associated Press, вже сьогодні, у четвер, 4 грудня, Віткофф і Кушнер проведуть нову зустріч з главою української делегації на переговорах Рустемом Умеровим. Тема та сама - продовження обговорення мирної угоди.