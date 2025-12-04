"Прогресу не так багато": посол України в США про мирні переговори

"Я думаю, цілком зрозуміло, що обидві сторони - як Україна, так і США - прагнуть результату. Україна доклала всіх можливих зусиль в плані зобовʼязань щодо припинення війни та встановлення справедливого й стійкого миру в нашій країні", - зазначила посол.

Вона наголосила, що Україна проводить багато розмов з колегами зі Сполучених Штатів щодо потенційного обсягу домовленостей.

"І зараз ми говоримо про подальші дії після зустрічі в Москві, а також про наступні кроки, які можна було б зробити. Отже, не так багато прогресу, але процес триває", - сказала Стефанішина.

Окрім того, посол додала, наступна зустріч делегацій України та США у Флориді, яка відбудеться 4 грудня - буде продовженням цього процесу. Про подальші коментарі можна буде говорити після того, як завтра, секретар РНБО Рустем Умєров, який представлятиме Україну на переговорах - зустрінеться з представниками США.