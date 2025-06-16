Израиль без США не сможет разбомбить важный ядерный объект Ирана: разъяснение эксперта
Израиль не может собственными силами уничтожить ядерный объект Ирана в Фордо. Он находится в скале глубоко под землей.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман.
"Объект Фордо очень важный по именно производству ядерной бомбы, поскольку находится в скале глубоко под землей. Есть только у американцев ракеты, которые могут это разбомбить", - подчеркнул Мил-Ман.
Он уточнил, что даже если США предоставят такие ракеты Израилю, у страны нет самолетов, которые могут нести их. Только особые бомбардировщики дальнего радиуса действия США могут провести такую операцию.
"Если Америка решит не бомбить - ничего не будет", - подчеркнул дипломат.
Атака на Фордо
Напомним, 13 июня стало известно, что Израиль атаковал подземный ядерный комплекс Фордо в Иране. В районе ядерного объекта был виден дым.
Такой комплекс находится глубоко под горной местностью.
Судя по спутниковым снимкам, после атаки на объекте обвалилась подпорная стена на склоне горы.
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