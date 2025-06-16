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Израиль без США не сможет разбомбить важный ядерный объект Ирана: разъяснение эксперта

Понедельник 16 июня 2025 21:12
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Израиль без США не сможет разбомбить важный ядерный объект Ирана: разъяснение эксперта Иллюстративное фото: Израиль не может разбомбить ядерный объект Ирана в Фордо (x.com/IAFsite)
Автор: Иван Носальский

Израиль не может собственными силами уничтожить ядерный объект Ирана в Фордо. Он находится в скале глубоко под землей.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман.

"Объект Фордо очень важный по именно производству ядерной бомбы, поскольку находится в скале глубоко под землей. Есть только у американцев ракеты, которые могут это разбомбить", - подчеркнул Мил-Ман.

Он уточнил, что даже если США предоставят такие ракеты Израилю, у страны нет самолетов, которые могут нести их. Только особые бомбардировщики дальнего радиуса действия США могут провести такую операцию.

"Если Америка решит не бомбить - ничего не будет", - подчеркнул дипломат.

Атака на Фордо

Напомним, 13 июня стало известно, что Израиль атаковал подземный ядерный комплекс Фордо в Иране. В районе ядерного объекта был виден дым.

Такой комплекс находится глубоко под горной местностью.

Судя по спутниковым снимкам, после атаки на объекте обвалилась подпорная стена на склоне горы.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Ядерное оружие
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