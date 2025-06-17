США перебросят дополнительные силы на Ближний Восток, - глава Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился перебросить дополнительные силы США на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хегсета в соцсети X .

По его словам, главным приоритетом является защита американских войск. Такие меры направлены на укрепление обороноспособности США в регионе.

"В минувшие выходные я отдал распоряжение о развертывании дополнительных сил в зоне ответственности Центрального командования США (речь о Ближнем Востоке - ред.)", - написал Хегсет.

Война Израиля с Ираном

Напомним, на прошлой неделе израильские войска нанесли ракетные удары по Ирану. Они атаковали военные и ядерные объекты. Также приоритетной целью стали системы ПВО Ирана.

После этого иранские войска нанесли ракетные удары по Израилю. Для атак они использовали баллистические ракеты.

Взаимные атаки продолжаются уже несколько дней.

Вчера, 16 июня, издание The Wall Street Journal написало, что Иран якобы сигнализирует о готовности к деэскалации с Израилем.

Позже такие слухи подтвердил президент США Дональд Трамп. Но, по его словам, переговоры нужно было вести раньше.

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