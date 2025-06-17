ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США перебросят дополнительные силы на Ближний Восток, - глава Пентагона

Вашингтон, Вторник 17 июня 2025 03:12
UA EN RU
США перебросят дополнительные силы на Ближний Восток, - глава Пентагона Фото: Пит Хегсет, глава Пентагона (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Пит Хегсет распорядился перебросить дополнительные силы США на Ближний Восток на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хегсета в соцсети X.

"В минувшие выходные я отдал распоряжение о развертывании дополнительных сил в зоне ответственности Центрального командования США (речь о Ближнем Востоке - ред.)", - написал Хегсет.

По его словам, главным приоритетом является защита американских войск. Такие меры направлены на укрепление обороноспособности США в регионе.

Война Израиля с Ираном

Напомним, на прошлой неделе израильские войска нанесли ракетные удары по Ирану. Они атаковали военные и ядерные объекты. Также приоритетной целью стали системы ПВО Ирана.

После этого иранские войска нанесли ракетные удары по Израилю. Для атак они использовали баллистические ракеты.

Взаимные атаки продолжаются уже несколько дней.

Вчера, 16 июня, издание The Wall Street Journal написало, что Иран якобы сигнализирует о готовности к деэскалации с Израилем.

Позже такие слухи подтвердил президент США Дональд Трамп. Но, по его словам, переговоры нужно было вести раньше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки Ближний восток
Новости
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16
Атака на Киев: последствия фиксируют на 12 локация, пострадавших уже 16
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде