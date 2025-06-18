Трамп сделал новое заявление о возможных ударах по Ирану
Президент США Дональд Трамп сохраняет интригу в вопросе возможных ударов США по Ирану. При этом прямо он их не отвергает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами.
У президента США спросили, "каково его мнение" по возможных американских ударов по Ирану.
"Вы же не думаете, что я отвечу на этот вопрос… Вы же не знаете, собираюсь ли я это делать. Вы не знаете. Я могу это сделать. Я могу этого не делать", - ответил Трамп.
По его словам, "никто не знает", что он собирается делать.
Также Трамп добавил, что у Ирана много проблем. На этом фоне страна хочет вести переговоры. Но президент разочарован, что Тегеран не договаривался две недели назад, поскольку тогда можно было добиться хороших результатов.
Он напомнил, что Израиль нанес по Ирану "чертовски сильный удар", который стал первым потрясением.
США перебросили силы на Ближний Восток
Напомним, на этой неделе США значительно увеличили свое военное присутствие на Ближнем Востоке. Это произошло на фоне эскалации между Израилем и Ираном.
Трамп также заявил, что рассматривает возможность помощи Израилю в ударах по ядерным объектам Ирана.
К слову, как отмечал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина дипломат, экс-посол Израиля в России Аркадий Мил-Ман, только американские бомбы могут уничтожить важный ядерный объект Ирана в Фордо, который находится в скале глубоко под землей.
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