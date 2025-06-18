Трамп "пожелал удачи" верховному лидеру Ирана и поставил последний ультиматум

Президент США Дональд Трамп требует безоговорочной капитуляции Ирана в войне с Израилем и "пожелал удачи" верховному лидеру Али Хаменеи, который не хочет сдаваться.

Как сообщает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

"Безусловная капитуляция означает, что с меня достаточно. Они полностью беззащитны, у них совсем нет противовоздушной обороны", - сказал Трамп. Президента США спросили, чтобы он сказал верховному лидеру Ирана, который заявляет, что его режим не будет сдаваться. "Я скажу: "Желаю удачи", - ответил он. Также на вопрос, поставил ли Трамп Ирану ультиматум, требуя капитуляции, американский лидер ответил: "Можно так сказать. Возможно, последний ультиматум".