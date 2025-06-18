США эвакуируют граждан из Израиля: посол выступил со срочным заявлением

США начали организацию эвакуационных рейсов для собственных граждан, находящихся в Израиле. Всем гражданам Соединенных Штатов рекомендовано как можно быстрее покинуть территорию этой страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост посла США в Израиле Майка Хакаби, опубликованный в X (Twitter).

"Граждане США, желающие покинуть Израиль - посольство США в Израиле работает над эвакуационными рейсами и отправкой круизных лайнеров. Вы должны зарегистрироваться в Программе регистрации Smart Traveler (STEP)", - говорится в сообщении.

Посол сообщил, что с целью эвакуации американцев из Израиля организуются специальные эвакуационные рейсы. Их будут выполнять морские круизные лайнеры, поскольку авиасообщение над Израилем сейчас не работает.

США не планировали вывозить людей?

Посольство США еще 17 июня объявило, что прекращает работу как минимум до 20 числа из-за опасений за безопасность сотрудников. При этом там заявляли, что не планируют и не имеют возможности организовать эвакуацию американцев из страны.

"Посольство США пока не имеет возможности эвакуировать американцев или непосредственно помогать им покидать Израиль", - было сказано в официальном сообщении дипучреждения.

На следующий день в посольстве сообщили, что им известно, что ряд граждан США пользуется услугами "третьих лиц", чтобы покинуть территорию Израиля. Посольство добавило, что "не может одобрить ни одного из этих поставщиков". Однако дипломаты вынуждены были признать, что "третьим лицам" удается эвакуировать граждан США.

Не только американцы

На фоне войны между Израилем и Ираном ряд стран объявил об опасности для своих граждан и рекомендовал им срочно покинуть иранскую и израильскую территорию. В частности Министерство иностранных дел Украины порекомендовало нашим гражданам покинуть Иран и Израиль.

Кипр поможет эвакуировать граждан Португалии и Словакии - страна получила соответствующий запрос о помощи. Китайское посольство в Израиле призвало своих граждан покинуть страну любым способом. Ряд других стран рекомендовал покинуть Израиль через пропускные пункты на границе с Иорданией и Египтом.

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