Проект "Шекспир". FT узнало, как главарь "вагнеровцев" Пригожин обходит санкции

Для владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина создали сеть подставных компаний, формально ему не принадлежащих, но помогающих ему обходить санкции.

Как отмечает издание, этот проект получил кодовое название "Шекспир" и координировала его российская юридическая компания Capital Legal Services (CLS). Именно она еще в 2018 году создала сеть подставных компаний, формально не принадлежавших Пригожину, но с помощью которых он без труда обходит санкции.

По данным FT, после введения новых санкций сеть продолжала не только функционировать, но и масштабировалась, добавляя новые компании.

"В феврале 2020 года юристы CLS начали сотрудничать с компанией "РН Трейдинг", которая не имеет с Пригожиным формальных связей, но проходит в платежных документах CLS как принадлежащая Пригожину компания "Конкорд". При этом, "РН Трейдинг" указывает на цели своей деятельности, в том числе добычу полезных ископаемых и нефти за пределами России", - подчеркивает издание.

FT рассказывает, что в апреле 2020 года "РН Трейдинг" отправила из аэропорта в подмосковном Жуковском в суданский Хартум 28 тонн груза с маркировкой "пряники". Получателем груза числилась суданская компания Meroe For Agricultural & Animal Production, зарегистрированная по тому же адресу, что и Meroe Gold. Эта компания в 2020 году попала под санкции США, поскольку она контролируется Пригожиным и используется как "прикрытие для сил Вагнера, действующих в Судане". В 2022 году власти Судана задержали самолет, который должен был лететь в Россию, с золотом в коробках с маркировкой "печенье".

Кроме того, издание приводит данные, что в сеть подставных компаний также входили "Профит Групп" и "Астреа", указанные в документах CLS как принадлежащие Пригожину. Директор последней также работал в ООО "Велада", которая получала нефтегазовые контракты от правительства Башара Асада в Сирии и попала под санкции ЕС в 2021 году.

"Компании также занимались перевозками промышленных материалов и оборудования из России в африканские страны, включая Камерун и ЦАР", - констатирует FT в своем расследовании.