Пригожин "победил" в схватке с Минобороны РФ и стал ближе к Путину, - ISW
Основатель и куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин "победил" в схватке с Минобороны РФ после официального признания участия наемников в боях за Соледар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
По мнению аналитиков, Пригожин хочет использовать эту "победу" в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России.
"Последующее упоминание Минобороны России о силах "Вагнера" в ответ на общественный резонанс свидетельствует о значительной "победе" Пригожина, которая укрепит его как решающего участника этой войны", - пишут эксперты.
Пригожину нужна была победа в Соледаре, чтобы доказать президенту РФ Владимру Путину, что его силы лучше, чем обычная армия.
В то же время Путин может принять меры по формированию лояльных к Минобороны военных блогеров, чтобы подорвать усилия Пригожина по самоутверждению.
Глава ЦИК Александр Сидякин, депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туровый и "глава" "ДНР" Денис Пушилин встретились 13 января с несколькими блогерами.
Высокопоставленные путинские союзники вручили группе военкоров, в том числе Александру Сладкову и журналисту, работающему на Wargonzo, официальную благодарственную грамоту, подписанную секретарем Генерального совета партии "Единая Россия" Андреем Турчаком.
"Это последнее событие в череде усилий Кремля по развитию связей с избранными военными блогерами, которые были готовы продаться в обмен на политический престиж", - отмечают в ISW.
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Первоначальное заявление Минобороны, в котором группа "Вагнера" не упоминалась, вызвало значительную негативную реакцию в российском информационном пространстве, вынудив Шойгу признать участие наемников.
- Пригожин, вероятно, стремится использовать победу в Соледаре как инструмент для торга, чтобы поднять свой авторитет в России.
- Путин, возможно, принимает меры по формированию кадров лояльных к Минобороны военных блогеров, чтобы подорвать усилия Пригожина по самоутверждению.
- Высокопоставленные украинские официальные лица продолжают прогнозировать активизацию операций весной 2023 года и маловероятность наступления России из Беларуси.
- Реакция на россиян, бежавших за границу, рискует еще больше расколоть Кремль и ультранационалистическое провоенное сообщество.
- Сообщается, что президент России Владимир Путин приказал российским оккупационным властям депортировать украинских детей в Россию в соответствии со схемами переселения по медицинским показаниям.
- Российские силы проводили ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, в то время как украинские силы, как сообщается, продолжали контрнаступательные операции в районе Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные действия в районе Соледара, Бахмута, Авдеевки.
- Украинская разведка сообщила, что российские силы стремятся довести численность личного состава до двух миллионов к неустановленной дате.
- Атаки украинских партизан продолжают отвлекать российские ресурсы от линии фронта в тыловые районы на оккупированных территориях.
Напомним, Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона опровергает эту информацию.
Однако ранее Пригожин вместе с наемниками "Вагнера" заявили, что именно они зашли в город. Уже 13 января главарь боевиков Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщения Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.
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