Звезда Пригожина зашла: ISW заявили об изменениях в российской армии

После неудачных попыток захватить Бахмут владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин лишился власти и авторитета в глазах президента РФ Владимира Путина. Теперь тот хочет сместить акцент назад на регулярную русскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По словам аналитиков, "звезда Пригожина начала заходить". Вероятно, Путин обратился к нему и генералу армии Сергею Суровкину, чтобы первый завоевал как можно больше территорий, а второй морально сломал украинцев массированными ракетными обстрелами.

"Обе попытки потерпели неудачу, поскольку попытки Пригожина захватить Бахмут завершились, а воздушная кампания Суровикина совершила не больше, чем причинила страдания украинским мирным жителям, потратив большинство российских запасов высокоточных ракет", - пишут в ISW.

За этот период Пригожин, похоже, решил, что обладает достаточным авторитетом, чтобы бросить вызов министру обороны России Сергею Шойгу за первенство по военным делам. Но сейчас эти надежды кажутся тщетными, отмечают аналитики. Теперь Путин снова сосредоточился на регулярной армии.

В ISW отмечают, что такие изменения имеют как положительные, так и негативные последствия, причем не только для Украины. Среди плюсов есть то, что такие люди как Пригожин не должны находиться при власти.

"Возвращение к заметности и влиянию более профессиональных военных офицеров, таких как Герасимов, вероятно, свидетельствует об уменьшении вероятности того, что Путин подвергнется безумным требованиям ультраправой провоенной фракции, что, возможно, еще больше снизит и без того низкую вероятность нерациональной эскалации", - пишет аналитики

Среди минусов: сосредоточение внимания на регулярной армии говорит о том, что Путин будет ее развивать и дальше, делая более мощной. Аналитики в этом видят угрозу не только в контексте войны в Украине, но и будущей безопасности НАТО.

Основные переломы в военных действиях, продолжающиеся 22 января: