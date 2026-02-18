RU

Общество Образование Деньги Изменения

Проект "На опыте" в Украине: кто может служить инструктором и получать до 51 тысячи

В Украине запустили проект "На опыте" для военных, которые готовы стать инструкторами (фото иллюстративное: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Министерстве обороны рассказали про запуск в Украине пилотного проекта "На опыте" - для военных и ветеранов, которые хотели бы служить на инструкторских должностях.

Суть и цель проекта "На опыте"

Гражданам рассказали, что пилотный проект "На опыте" был запущен для того, чтобы обеспечить качество подготовки в украинской армии.

Присоединились к этому:

  • Министерство обороны Украины;
  • благотворительный фонд "Вернись живым";
  • рекрутинговая платформа Lobby X;
  • командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мотивация, безопасность и сохранение жизни военнослужащих, а также их эффективность на поле боя напрямую зависят от качества их подготовки. Ключевой фигурой в этом процессе является инструктор", - подчеркнули в МОУ.

Отмечается, что цель проекта - привлечь в учебные центры военных и ветеранов, желающих:

  • служить на инструкторских должностях;
  • передавать свои знания и опыт другим.

"На опыте" - проект для тех, кто хочет служить на инструкторских должностях (инфографика: mod.gov.ua)

Кого приглашают для службы инструктором

Для службы на инструкторских должностях в рамках инициативы "На опыте" приглашаются люди с боевым опытом (которые готовы передать его рекрутам):

  • действующие военнослужащие подразделений Сухопутных войск;
  • ветераны.

Речь идет об обучении по базовой общевойсковой подготовке (БОВП) и обучении инструкторов по различным направлениям:

  • тактической медицине;
  • инженерному делу и топографии;
  • тактической и огневой подготовке.

Где будут проходить службу инструкторы

В МОУ объяснили, что проект "На опыте" предусматривает перевод из подразделений Сухопутных войск на службу в таких учебных центрах:

  • Школа общевойсковой подготовки;
  • Школа подготовки инструкторов;
  • Военная школа имени полковника Евгения Коновальца.

Каких инструкторов ищут школы в рамках проекта "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)

Основные преимущества службы "На опыте"

Среди преимуществ службы в рамках проекта "На опыте" упоминаются следующие:

  • обучение - дополнительные сертификации и работа бок о бок с боевыми инструкторами;
  • профессиональность - пребывание в кругу настоящих специалистов и знатоков своего дела;
  • влияние - реальное влияние на подготовку украинского войска;
  • обеспечение - денежное обеспечение до 51 000 гривен, а также вещевое и имущественное обеспечение (в частности, обеспечение средствами индивидуальной защиты, проживанием, питанием и медицинской помощью на время службы);
  • гибкость - проживание не только в учебном центре, но и время на семью и восстановление;
  • отпуска - официальный ежегодный отпуск, отпуск по семейным обстоятельствам, отпуск для участников боевых действий (УБД).

Преимущества проекта "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)

Как можно принять участие в проекте

Для того, чтобы присоединиться к проекту "На опыте", необходимо подать соответствующую заявку.

"Ее рассмотрят рекрутеры. Далее - интервью в три этапа", - рассказали в Минобороны.

После этого начнется испытательный период - первые две недели в формате командировки.

Затем - перемещение на должность и прохождение учебных курсов.

Как пройти отбор "На опыте" (инфографика: bzvp.lobbyx.army)

Напомним, ранее в Министерстве обороны напомнили, что в Украине продолжается вступительная кампания в высшие военные учебные заведения (ВВУЗ) и рассказали, как молодежи стать курсантами и получить все преимущества, которые гарантирует им государство.

Кроме того, мы объясняли, кто из военных имеет право на дополнительный отпуск и сохранение зарплаты.

Читайте также об опыте ВСУ для Бундесвера - как украинцы будут преподавать в военных училищах Германии.

Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украиныслужба в арміїЗарплата в УкраинеМобилизация в УкраинеРабота в УкраинеВоенныйОбразование в УкраинеВетераны