Проект "На опыте" в Украине: кто может служить инструктором и получать до 51 тысячи

В Министерстве обороны рассказали про запуск в Украине пилотного проекта "На опыте" - для военных и ветеранов, которые хотели бы служить на инструкторских должностях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.
Гражданам рассказали, что пилотный проект "На опыте" был запущен для того, чтобы обеспечить качество подготовки в украинской армии.
Присоединились к этому:
"Мотивация, безопасность и сохранение жизни военнослужащих, а также их эффективность на поле боя напрямую зависят от качества их подготовки. Ключевой фигурой в этом процессе является инструктор", - подчеркнули в МОУ.
Отмечается, что цель проекта - привлечь в учебные центры военных и ветеранов, желающих:
Для службы на инструкторских должностях в рамках инициативы "На опыте" приглашаются люди с боевым опытом (которые готовы передать его рекрутам):
Речь идет об обучении по базовой общевойсковой подготовке (БОВП) и обучении инструкторов по различным направлениям:
В МОУ объяснили, что проект "На опыте" предусматривает перевод из подразделений Сухопутных войск на службу в таких учебных центрах:
Среди преимуществ службы в рамках проекта "На опыте" упоминаются следующие:
Для того, чтобы присоединиться к проекту "На опыте", необходимо подать соответствующую заявку.
"Ее рассмотрят рекрутеры. Далее - интервью в три этапа", - рассказали в Минобороны.
После этого начнется испытательный период - первые две недели в формате командировки.
Затем - перемещение на должность и прохождение учебных курсов.
