Суспільство Освіта Гроші Зміни

Проект "На досвіді" в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячі

В Україні запустили проект "На досвіді" для військових, які готові стати інструкторами (фото ілюстративне: Ukrinform / NurPhoto / Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві оборони розповіли про запуск в Україні пілотного проекту "На досвіді" - для військових і ветеранів, які хотіли б служити на інструкторських посадах.

Суть і мета проекту "На досвіді"

Громадянам розповіли, що пілотний проект "На досвіді" було запущено для того, щоб забезпечити якість підготовки в українському війську.

Долучилися до цього:

  • Міністерство оборони України;
  • благодійний фонд "Повернись живим";
  • рекрутингова платформа Lobby X;
  • командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

"Мотивація, безпека та збереження життя військовослужбовців, а також їхня ефективність на полі бою безпосередньо залежать від якості їх підготовки. Ключовою фігурою в цьому процесі є інструктор", - наголосили в МОУ.

Зазначається, що мета проекту - залучити до навчальних центрів військових та ветеранів, які бажають:

  • служити на інструкторських посадах;
  • передавати свої знання та досвід іншим.

"На досвіді" - проект для тих, хто хоче служити на інструкторських посадах (інфографіка: mod.gov.ua)

Кого запрошують для служби інструктором

Для служби на інструкторських посадах в межах ініціативи "На досвіді" запрошуються люди з бойовим досвідом (які готові передати його рекрутам):

  • чинні військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ;
  • ветерани.

Йдеться про навчання з базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та навчання інструкторів із різних напрямків:

  • тактичної медицини;
  • інженерної справи та топографії;
  • тактичної та вогневої підготовки.

Де будуть проходити службу інструктори

У МОУ пояснили, що проект "На досвіді" передбачає переведення з підрозділів Сухопутних військ на службу в таких навчальних осередках:

  • Школа загальновійськової підготовки;
  • Школа підготовки інструкторів;
  • Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.

Яких інструкторів шукають школи в межах проекту "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)

Основні переваги служби "На досвіді"

Серед переваг служби в межах проекту "На досвіді" згадуються такі:

  • навчання - додаткові сертифікації та робота пліч-о-пліч із бойовими інструкторами;
  • професійність - перебування в колі справжніх фахівців і знавців своєї справи;
  • вплив - реальний вплив на підготовку українського війська;
  • забезпечення - грошове забезпечення до 51 000 гривень, а також речове й майнове забезпечення (зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби);
  • гнучкість - проживання не тільки в навчальному центрі, але й час на родину та відновлення;
  • відпустки - офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, відпустка для учасників бойових дій (УБД).

Переваги проекту "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)

Як можна взяти участь у проекті

Для того, щоб долучитись до проекту "На досвіді", необхідно подати відповідну заявку.

"Її розглянуть рекрутери. Далі - інтерв'ю у три етапи", - розповіли в Міноборони.

Після цього почнеться випробувальний період - перші два тижні у форматі відрядження.

Потім - переміщення на посаду та проходження навчальних курсів.

Як пройти відбір "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)

Нагадаємо, раніше у Міністерстві оборони нагадали, що в Україні триває вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) та розповіли, як молоді стати курсантами та отримати всі переваги, які гарантує їм держава.

Крім того, ми пояснювали, хто з військових має право на додаткову відпустку й збереження зарплати.

Читайте також про досвід ЗСУ для Бундесверу - як українці викладатимуть у військових училищах Німеччини.

