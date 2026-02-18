Проект "На досвіді" в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячі

У Міністерстві оборони розповіли про запуск в Україні пілотного проекту "На досвіді" - для військових і ветеранів, які хотіли б служити на інструкторських посадах.
Громадянам розповіли, що пілотний проект "На досвіді" було запущено для того, щоб забезпечити якість підготовки в українському війську.
Долучилися до цього:
"Мотивація, безпека та збереження життя військовослужбовців, а також їхня ефективність на полі бою безпосередньо залежать від якості їх підготовки. Ключовою фігурою в цьому процесі є інструктор", - наголосили в МОУ.
Зазначається, що мета проекту - залучити до навчальних центрів військових та ветеранів, які бажають:
Для служби на інструкторських посадах в межах ініціативи "На досвіді" запрошуються люди з бойовим досвідом (які готові передати його рекрутам):
Йдеться про навчання з базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та навчання інструкторів із різних напрямків:
У МОУ пояснили, що проект "На досвіді" передбачає переведення з підрозділів Сухопутних військ на службу в таких навчальних осередках:
Серед переваг служби в межах проекту "На досвіді" згадуються такі:
Для того, щоб долучитись до проекту "На досвіді", необхідно подати відповідну заявку.
"Її розглянуть рекрутери. Далі - інтерв'ю у три етапи", - розповіли в Міноборони.
Після цього почнеться випробувальний період - перші два тижні у форматі відрядження.
Потім - переміщення на посаду та проходження навчальних курсів.
