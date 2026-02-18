Проект "На досвіді" в Україні: хто може служити інструктором й отримувати до 51 тисячі

Суть і мета проекту "На досвіді"

Громадянам розповіли, що пілотний проект "На досвіді" було запущено для того, щоб забезпечити якість підготовки в українському війську.

Долучилися до цього:

Міністерство оборони України;

благодійний фонд "Повернись живим";

рекрутингова платформа Lobby X;

командування Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ).

"Мотивація, безпека та збереження життя військовослужбовців, а також їхня ефективність на полі бою безпосередньо залежать від якості їх підготовки. Ключовою фігурою в цьому процесі є інструктор", - наголосили в МОУ.

Зазначається, що мета проекту - залучити до навчальних центрів військових та ветеранів, які бажають:

служити на інструкторських посадах;

передавати свої знання та досвід іншим.

"На досвіді" - проект для тих, хто хоче служити на інструкторських посадах (інфографіка: mod.gov.ua)

Кого запрошують для служби інструктором

Для служби на інструкторських посадах в межах ініціативи "На досвіді" запрошуються люди з бойовим досвідом (які готові передати його рекрутам):

чинні військовослужбовці підрозділів Сухопутних військ;

ветерани.

Йдеться про навчання з базової загальновійськової підготовки (БЗВП) та навчання інструкторів із різних напрямків:

тактичної медицини;

інженерної справи та топографії;

тактичної та вогневої підготовки.

Де будуть проходити службу інструктори

У МОУ пояснили, що проект "На досвіді" передбачає переведення з підрозділів Сухопутних військ на службу в таких навчальних осередках:

Школа загальновійськової підготовки;

Школа підготовки інструкторів;

Військова школа імені полковника Євгена Коновальця.

Яких інструкторів шукають школи в межах проекту "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)

Основні переваги служби "На досвіді"

Серед переваг служби в межах проекту "На досвіді" згадуються такі:

навчання - додаткові сертифікації та робота пліч-о-пліч із бойовими інструкторами;

- додаткові сертифікації та робота пліч-о-пліч із бойовими інструкторами; професійність - перебування в колі справжніх фахівців і знавців своєї справи;

- перебування в колі справжніх фахівців і знавців своєї справи; вплив - реальний вплив на підготовку українського війська;

- реальний вплив на підготовку українського війська; забезпечення - грошове забезпечення до 51 000 гривень, а також речове й майнове забезпечення (зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби);

- грошове забезпечення до 51 000 гривень, а також речове й майнове забезпечення (зокрема, забезпечення засобами індивідуального захисту, проживанням, харчуванням і медичною допомогою на час служби); гнучкість - проживання не тільки в навчальному центрі, але й час на родину та відновлення;

- проживання не тільки в навчальному центрі, але й час на родину та відновлення; відпустки - офіційна щорічна відпустка, відпустка за сімейними обставинами, відпустка для учасників бойових дій (УБД).

Переваги проекту "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)

Як можна взяти участь у проекті

Для того, щоб долучитись до проекту "На досвіді", необхідно подати відповідну заявку.

"Її розглянуть рекрутери. Далі - інтерв'ю у три етапи", - розповіли в Міноборони.

Після цього почнеться випробувальний період - перші два тижні у форматі відрядження.

Потім - переміщення на посаду та проходження навчальних курсів.

Як пройти відбір "На досвіді" (інфографіка: bzvp.lobbyx.army)