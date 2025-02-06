Продление военного положения в Украине и дата визита Келлога в Киев: новости за 5 февраля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения. Тем временем стала известна дата визита спецпредставителя президента США по Украине и России Кита Келлога в Киев.

Более детально о том, что произошло в среду, 5 февраля, - в материале РБК-Украина .

Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: на какой срок

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

Стоит отметить, что в Украине уже 14 раз продлевали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

Спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину 20 февраля, - источники

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину уже после Мюнхенской конференции по безопасности. Визит запланирован на 20-е февраля, сообщили источники РБК-Украина в Офисе президенте.

По информации собеседников издания, назначить визит Келлога на 20 февраля предложила американская сторона.

Анкара ожидает начала мирных инициатив по Украине до июня, - глава МИД Турции

Турция рассчитывает, что мирные инициативы по Украине будут конкретизированы уже в ближайшее время. Вероятно, до июня этого года, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Украина может предоставить свои хранилища для американского газа, - Сибига

Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения американского газа. Это позволит усилить энергетическую безопасность Европы, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига напомнил, что Украина обладает мощными подземными газовыми хранилищами.

В Каменце-Подольском прогремел взрыв в помещении ТЦК, - источники

В среду, 5 февраля, в городе Каменец-Подольский прогремел взрыв. Инцидент произошел в помещении ТЦК, сообщили источники РБК-Украина в правоохранительных органах.

Известно об одном погибшем и раненых в результате инцидента.

Украина вернула из плена еще 150 граждан

В среду, 5 февраля, Украина вернула из российского плена 150 граждан. Среди тех кого вернули - солдаты, сержанты и офицеры.

По данным президента Владимира Зеленского, удалось вернуть воинов Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, военных Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцев, пограничников, теробороновцев, а также полицейского.