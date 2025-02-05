Украина может предоставить свои хранилища для американского газа, - Сибига

Украина может предоставить свои газовые хранилища для хранения американского газа. Это позволит усилить энергетическую безопасность Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

"У нас круг общих интересов, взаимовыгодного сотрудничества не ограничивается только этими стратегическими ресурсами. Например, огромный потенциал есть в том, особенно после прекращения транзита российского газа по территории Украины, в закупке LNG-газа у США", - сказал он.

Сибига напомнил, что Украина обладает мощными подземными газовыми хранилищами. В чем, по его словам, также есть "общие точки для взаимовыгодного сотрудничества", усилив энергетическую безопасность Европы.

"...потому что этого газа будет достаточно в случае его закачки в наши хранилища для отыгрывания роли гаранта энергетической безопасности в Европе", - подчеркнул глава МИД.

Министр также заявил об общих интересах и возможностях для американского бизнеса, например, в реконструкции Украины.

"Это будет один из самых масштабных проектов этого столетия и, соответственно, одни из самых масштабных возможностей для наших союзников. Также безусловно замороженные активы, здесь тоже есть поле заинтересованности для их использования, в том числе для закупки оружия для нужд Украины", - добавил Сибига.