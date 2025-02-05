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Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: на какой срок

Среда 05 февраля 2025 15:50
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Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: на какой срок Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты.

Зеленский в среду, 5 февраля, подписал законы № 12404 и №12405. Таким образом военное положение и мобилизацию в Украине с 8 февраля продлили еще на 90 дней. То есть они будут действовать как минимум до 9 мая 2025 года.

Стоит отметить, что в Украине уже 14 раз продлевали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.

Военное положение и мобилизация в Украине

Напомним, в прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали в ноябре 2024 года. Оба эти правовые режимы действуют еще с начала полномасштабного вторжения РФ, поскольку военные действия продолжаются.

Отметим, что военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.

Мобилизация в свою очередь представляет комплекс мероприятий, направленных на усиление Вооруженных Сил и других военных формирований путем привлечения граждан на службу.

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