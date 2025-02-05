Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: на какой срок

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты.

Зеленский в среду, 5 февраля, подписал законы № 12404 и №12405. Таким образом военное положение и мобилизацию в Украине с 8 февраля продлили еще на 90 дней. То есть они будут действовать как минимум до 9 мая 2025 года. Стоит отметить, что в Украине уже 14 раз продлевали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.