Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: на какой срок
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации. Они будут действовать как минимум еще 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие законопроекты.
Зеленский в среду, 5 февраля, подписал законы № 12404 и №12405. Таким образом военное положение и мобилизацию в Украине с 8 февраля продлили еще на 90 дней. То есть они будут действовать как минимум до 9 мая 2025 года.
Стоит отметить, что в Украине уже 14 раз продлевали этот правовой режим с начала полномасштабного вторжения России.
Военное положение и мобилизация в Украине
Напомним, в прошлый раз военное положение и всеобщую мобилизацию продолжали в ноябре 2024 года. Оба эти правовые режимы действуют еще с начала полномасштабного вторжения РФ, поскольку военные действия продолжаются.
Отметим, что военное положение вводится в случае угрозы для государственной независимости и территориальной целостности страны. Оно предусматривает временное ограничение прав и свобод граждан.
Мобилизация в свою очередь представляет комплекс мероприятий, направленных на усиление Вооруженных Сил и других военных формирований путем привлечения граждан на службу.
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