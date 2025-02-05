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Спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину 20 февраля, - источники

Киев, Среда 05 февраля 2025 21:35
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Спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину 20 февраля, - источники Фото: Кит Келлог, спецпредставитель президента США по Украине и России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Левицкий

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог приедет в Украину уже после Мюнхенской конференции по безопасности. Визит запланирован на 20-е февраля.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Офисе президента Украины.

По информации собеседников издания, назначить визит Келлога на 20 февраля предложила американская сторона.

Стоит заметить, что Кит Келлог должен был посетить Украину еще в январе, до инаугурации Дональда Трампа. В Министерстве иностранных дел Украины подтверждали, что дата визита уже согласована.

Но потом выяснилось, что визит Келлога перенесли. Спикер МИД Георгий Тихий объяснил, что это связано с юридическими причинами.

Келлог посетит Мюнхенскую конференцию

Напомним, ранее Келлог заявил о том, что он будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля.

По словам спецпредставителя президента США, он намерен обсудить с союзниками вопрос завершения войны в Украине.

В то же время Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Келлог в ходе конференции может представить план Администрации Трампа по завершению войны России против Украины.

По неподтвержденным данным, такой план может предусматривать замораживание войны, а также гарантии безопасности для Украины.

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Киев Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Кит Келлог Война в Украине
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Спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину 20 февраля, - источники
Спецпредставитель Трампа Келлог посетит Украину 20 февраля, - источники
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