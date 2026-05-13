Популярная сеть супермаркетов объявила о закрытии: что известно

Сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Части работников обещают предложить новые рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подтвержденную информацию от пресс-службы компании в комментарии для ZAXID.NET .

Сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине. В компании назвали это "плановым и стратегическим выходом с рынка".

Речь идет не только о бренде "Арсен" - компания также закрывает сети "Фреш", "Союз" и "Квартал", фактически сворачивая весь розничный бизнес.

"Мы приняли стратегическое решение о плановом завершении работы розничного направления бизнеса: сетей "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал". Это сложное решение было принято на основе глубокого анализа и личного желания сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициативах", - говорится в заявлении.

По словам представителей компании, бизнес находится в стабильном финансовом состоянии и способен выполнить все обязательства перед работниками, партнерами и поставщиками.

Также отмечается, что на местах закрытых магазинов планируют запустить другие торговые сети, а части работников могут предложить новое трудоустройство.

"Мы позаботились о том, чтобы на наши локации пришли лучшие операторы рынка Украины. Это гарантирует покупателям привычный комфорт и высокий сервис, а значительной части нашего коллектива - надежное трудоустройство и новые возможности", - заявили в компании.

Сеть "Арсен" работала во Львове, Ровно и Ивано-Франковске и насчитывала несколько крупных супермаркетов в регионах.