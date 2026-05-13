ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Популярная сеть супермаркетов объявила о закрытии: что известно

16:55 13.05.2026 Ср
2 мин
Компания заявила о стратегическом выходе из розничного бизнеса
aimg Анастасия Мацепа
Популярная сеть супермаркетов объявила о закрытии: что известно Фото: Сеть супермаркетов прекращает работу во всех регионах
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине и заявила о выходе из розничного бизнеса. Части работников обещают предложить новые рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подтвержденную информацию от пресс-службы компании в комментарии для ZAXID.NET.

Читайте также: В сети написали о массовом закрытии супермаркетов в Киеве: что происходит на самом деле

Главное:

  • "Арсен" закрывает все супермаркеты в Украине.
  • Компания выходит из розничного бизнеса.
  • Части работников предложат новое трудоустройство.
  • На месте магазинов могут появиться другие сети.

Сеть супермаркетов "Арсен" официально подтвердила закрытие всех магазинов в Украине. В компании назвали это "плановым и стратегическим выходом с рынка".

Речь идет не только о бренде "Арсен" - компания также закрывает сети "Фреш", "Союз" и "Квартал", фактически сворачивая весь розничный бизнес.

"Мы приняли стратегическое решение о плановом завершении работы розничного направления бизнеса: сетей "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал". Это сложное решение было принято на основе глубокого анализа и личного желания сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициативах", - говорится в заявлении.

По словам представителей компании, бизнес находится в стабильном финансовом состоянии и способен выполнить все обязательства перед работниками, партнерами и поставщиками.

Также отмечается, что на местах закрытых магазинов планируют запустить другие торговые сети, а части работников могут предложить новое трудоустройство.

"Мы позаботились о том, чтобы на наши локации пришли лучшие операторы рынка Украины. Это гарантирует покупателям привычный комфорт и высокий сервис, а значительной части нашего коллектива - надежное трудоустройство и новые возможности", - заявили в компании.

Сеть "Арсен" работала во Львове, Ровно и Ивано-Франковске и насчитывала несколько крупных супермаркетов в регионах.

Читайте также: Цены в Киеве бьют рекорды: какие товары подорожали за месяц более чем на 15% и что с продуктами
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Львов Бизнес Супермаркеты
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес