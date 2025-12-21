Проблемы в экономике не заставят Путина сесть за стол переговоров в ближайшие годы, - CNN

Как пишет издание, сейчас в России неконтролируемая инфляция, стремительно растущий дефицит бюджета (отчасти из-за военных расходов) и сокращаются доходы от нефти и природного газа. Кроме того, рост экономики тоже резко замедлился.

В то же время аналитики считают, что при нынешних боевых действиях и нынешних западных санкциях, Кремль сможет выдержать эти проблемы еще много лет.

"Если посмотреть на саму экономику, то это не станет последней каплей, переполнившей чашу терпения. Это не катастрофа, с этим можно справиться", - сказала Мария Снеговая, старший научный сотрудник по России и Евразии в Центре стратегических и международных исследований.

По ее словам, если рассматривать ситуацию в ближайшие 3-5 лет, то Россия может продолжить боевые действия, хотя дать достоверную оценку на более длительный срок сложно.

Группа российских экономистов-эмигрантов, которые настроены против Путина, вовсе считают, что война на истощение может продолжаться еще дольше, поскольку способность Кремля вести войну против Украины "не ограничена никакими экономическими рамками".

По словам Ричарда Конноли, который из Королевского института объединенных служб, западные санкции не нанесли России достаточно серьезного ущерба, чтобы изменить планы Москвы в отношении Украины.

"Пока Россия добывает нефть и продает ее по достаточно разумной цене, у нее достаточно денег, чтобы просто как-то выживать. Я не говорил, что для них все выглядит очень радужно, но у них достаточно ресурсов, чтобы экономика не стала фактором в расчетах Путина, когда он думает о войне", - добавил Конноли.

Тем временем Мария Снеговая добавила, что Россия с большей вероятностью согласится на невыгодное мирное соглашение, если она переживает экономический спад, как это было во конце Первой мировой войны и во время советской войны в Афганистане. Однако есть нюанс.

"(Нынешняя экономическая ситуация - ред.) пока далека от этого, и потребуется гораздо более серьезное давление на российскую экономику и гораздо больше времени, чтобы она пришла в норму", - говорит Снеговая.

Это в свою очередь, как пишет CNN, плохие новости для Украины и для администрации Трампа, которая провела множество раундов переговоров, пытаясь договориться о прекращении войны.

Цены и налоги в России не повлияют на общество

"Для России изменилось то, что первоначальный экономический подъем, вызванный резким ростом военных расходов, похоже, закончился, и теперь Кремлю приходится "продолжать перекладывать бремя войны на российское общество", - добавила Снеговая.

CNN пишет, что это бремя для общества выразилось в значительном повышении ставок корпоративного и подоходного налогов, а также в увеличении налога на добавленную стоимость (НДС) для финансирования рекордных военных расходов. Кроме того, российские потребители сталкиваются с резким ростом цен, особенно на импортные товары.

Однако, в отличие от Запада, высокая инфляция в России "не вызывает большого социального недовольства", утверждает эксперт, отмечая последствия правительственной пропаганды и репрессий.

Тем временем Конноли, как и другие эксперты, также отметил, что инфляция в постсоветской России всегда была высокой, поэтому потребители к ней привыкли. Согласно прогнозу МВФ, среднегодовая инфляция в России в этом году составит 7,6%, что ниже показателя 9,5% в 2024 году.

Кроме того, в начале этого месяца генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Россия тратит почти 40% своего бюджета "на агрессию", что является одной из ряда различных оценок военных расходов России. Согласно апрельскому отчету Стокгольмского международного института исследований проблем мира, эти расходы в прошлом году выросли на 38% по сравнению с 2023 годом.

CNN поясняет, что увеличение расходов привело к появлению нового класса экономических "победителей" военного времени, включая оборонных подрядчиков, таких как производители оружия, и рабочих.

В результате вышесказанного, по мнению экспертов, в некоторых регионах России снизилась бедность, а это значит, что Путин испытывает еще меньшее давление со стороны некоторых слоев общества.