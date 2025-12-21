Проблеми в економіці не змусять Путіна сісти за стіл переговорів найближчими роками, - CNN

Як пише видання, зараз у Росії неконтрольована інфляція, дефіцит бюджету, який стрімко зростає (частково через військові витрати), і скорочуються доходи від нафти і природного газу. Крім того, зростання економіки теж різко сповільнилося.

Водночас аналітики вважають, що за нинішніх бойових дій і нинішніх західних санкцій, Кремль зможе витримати ці проблеми ще багато років.

"Якщо подивитися на саму економіку, то це не стане останньою краплею, що переповнила чашу терпіння. Це не катастрофа, з цим можна впоратися", - сказала Марія Снігова, старший науковий співробітник з Росії та Євразії в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

За її словами, якщо розглядати ситуацію в найближчі 3-5 років, то Росія може продовжити бойові дії, хоча дати достовірну оцінку на більш тривалий термін складно.

Група російських економістів-емігрантів, які налаштовані проти Путіна, зовсім вважають, що війна на виснаження може тривати ще довше, оскільки здатність Кремля вести війну проти України "не обмежена жодними економічними рамками".

За словами Річарда Коннолі, який з Королівського інституту об'єднаних служб, західні санкції не завдали Росії достатньо серйозної шкоди, щоб змінити плани Москви щодо України.

"Поки Росія видобуває нафту і продає її за досить розумною ціною, у неї достатньо грошей, щоб просто якось виживати. Я не говорив, що для них все виглядає дуже райдужно, але в них достатньо ресурсів, щоб економіка не стала фактором у розрахунках Путіна, коли він думає про війну", - додав Коннолі.

Тим часом Марія Снігова додала, що Росія з більшою ймовірністю погодиться на невигідну мирну угоду, якщо вона переживає економічний спад, як це було наприкінці Першої світової війни та під час радянської війни в Афганістані. Однак є нюанс.

"(Нинішня економічна ситуація - ред.) поки що далека від цього, і знадобиться набагато серйозніший тиск на російську економіку та значно більше часу, щоб вона прийшла в норму", - каже Снєгова.

Це зі свого боку, як пише CNN, погані новини для України і для адміністрації Трампа, яка провела безліч раундів переговорів, намагаючись домовитися про припинення війни.

Ціни і податки в Росії не вплинуть на суспільство

"Для Росії змінилося те, що початковий економічний підйом, викликаний різким зростанням військових витрат, схоже, закінчився, і тепер Кремлю доводиться "продовжувати перекладати тягар війни на російське суспільство", - додала Снігова.

CNN пише, що цей тягар для суспільства виразився в значному підвищенні ставок корпоративного і прибуткового податків, а також у збільшенні податку на додану вартість (ПДВ) для фінансування рекордних військових витрат. Крім того, російські споживачі стикаються з різким зростанням цін, особливо на імпортні товари.

Однак, на відміну від Заходу, висока інфляція в Росії "не викликає великого соціального невдоволення", стверджує експерт, зазначаючи наслідки урядової пропаганди та репресій.

Тим часом Коннолі, як і інші експерти, також зазначив, що інфляція в пострадянській Росії завжди була високою, тому споживачі до неї звикли. Згідно з прогнозом МВФ, середньорічна інфляція в Росії цього року становитиме 7,6%, що нижче за показник 9,5% у 2024 році.

Крім того, на початку цього місяця генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія витрачає майже 40% свого бюджету "на агресію", що є однією з низки різних оцінок військових витрат Росії. Згідно з квітневим звітом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру, ці витрати торік зросли на 38% порівняно з 2023 роком.

CNN пояснює, що збільшення витрат призвело до появи нового класу економічних "переможців" воєнного часу, включно з оборонними підрядниками, як-от виробники зброї, і робітниками.

Унаслідок вищесказаного, на думку експертів, у деяких регіонах Росії знизилася бідність, а це означає, що Путін відчуває ще менший тиск з боку деяких верств суспільства.