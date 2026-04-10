Проблема одного ТЦК: Федоров поставил точку в скандале с учетом женщин
Скандал с военным учетом женщин начался с технической ошибки Харьковского ТЦК. Сейчас делают все необходимое, чтобы подобных историй больше не было.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал во время выступления на часе вопросов к правительству.
"Я лично в этом вопросе разбирался. Это была проблема техническая на стороне Харьковского ТЦК. Ни на одну женщину не наложен штраф, все снять ограничения, розыски", - сказал Федоров.
Министр отметил, что сейчас он поставил задачу сделать все технические предохранители для того, чтобы подобных историй больше не было. А также чтобы не было человеческого фактора, от которого могут появляться вообще такие ситуации на стороне любого ТЦК.
Также в Минобороны сообщили, что решили вопрос статуса "в розыске" для женщин в приложении "Резерв+".
"Он возник из-за технической ошибки в одном из районных ТЦК - женщин поставили на воинский учет ошибочно. Нашли 32 таких случая", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что со всех снят статус "в розыске" еще две недели назад. Штрафов не накладывали - для этого не было причин.
С общего воинского учета женщин, которые ошибочно туда попали, снимут до конца апреля.
Военный учет женщин
Напомним, ранее одна из гражданок Украины пожаловалась, что случайно попала на воинский учет, не имея соответствующего образования. После этого было проведено служебное расследование.
В его рамках установили, что ошибочные данные внесли в систему "Оберіг" еще в 2021 году. Дополнительная проверка также выявила ряд похожих случаев, связанных с формированием отдельных записей в системе.
В Сухопутных войсках отметили, что исправить такую информацию через соответствующий ТЦК и СП пока невозможно.
В информационно-коммуникационной системе "Оберіг" нет технической возможности удалять сведения о гражданах, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовой базы.
В связи с этим Сухопутные войска обратились в Генеральный штаб и Министерство обороны с предложениями, которые должны устранить пробелы и недостатки в работе системы "Оберіг".
В то же время в Сухопутных войсках заявили, что не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают никаких механизмов для этого.
В командовании отметили, что распространенные в сети сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.
В законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к ВСУ исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием.
Вчера, 9 апреля, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15116-1 о процедуре исключения женщин с воинского учета. Он предлагает ввести четкий механизм исключения с воинского учета.