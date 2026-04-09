Исключение женщин с воинского учета: в Раде зарегистрировали новый законопроект

15:11 09.04.2026 Чт
3 мин
Что предусматривает альтернативный законопроект?
aimg Татьяна Степанова
Исключение женщин с воинского учета: в Раде зарегистрировали новый законопроект Фото: в Раде предлагают новый порядок исключения женщин с воинского учета (Getty Images)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15116-1 относительно процедуры исключения женщин с воинского учета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.

Законопроект является альтернативным к поданному ранее №15116.

В отличие от основного законопроекта, альтернативный предлагает:

  • Ввести четкий механизм исключения с воинского учета: женщина подает заявление, после чего ТЦК и СП проводит проверку - решение должны принять в течение 30 календарных дней.
  • Предусмотреть исключения: если женщину ошибочно исключили или ее данные отсутствуют в реестре, но она уже служит или имеет действующий контракт - информацию восстанавливают.
  • Установить "переходное правило": женщины, которых взяли на учет ранее без подтверждающих документов, должны быть исключены автоматически в течение 90 дней после вступления в силу закона.

Фактически документ детализирует процедуру и добавляет сроки, которых не было в основном законопроекте.

Сейчас законопроект предоставлен соответствующему Комитету для рассмотрения.

Военный учет женщин

Напомним, в последнее время в Украине участились случаи некорректного внесения данных о женщинах в систему воинского учета.

Украинки обнаруживают свои персональные данные в приложении "Резерв+" с отображением военно-учетных отметок, несмотря на то что не подавали соответствующих документов и не имеют оснований для пребывания на таком учете.

Так одна из гражданок Украины пожаловалась, что случайно попала на учет, не имея соответствующего образования. После этого было проведено служебное расследование.

В его рамках установили, что ошибочные данные внесли в систему "Оберег" еще в 2021 году. Дополнительная проверка также выявила ряд похожих случаев, связанных с формированием отдельных записей в системе.

В Сухопутных войсках отметили, что исправить такую информацию через соответствующий ТЦК и СП пока невозможно.

В информационно-коммуникационной системе "Оберіг" нет технической возможности удалять сведения о гражданах, которые не являются призывниками, военнообязанными или резервистами, из-за несоответствия нормативно-правовой базы.

В связи с этим Сухопутные войска обратились в Генеральный штаб и Министерство обороны с предложениями, которые должны устранить пробелы и недостатки в работе системы "Оберіг".

В то же время в Сухопутных войсках заявили, что не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают никаких механизмов для этого.

В командовании отметили, что распространенные в сети сообщения о якобы подготовке к такому шагу являются безосновательными.

В законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к ВСУ исключительно по собственному желанию, а на воинский учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием.

