Пробивают метры бетона. США впервые применили против Ирана новейшие противобункерные бомбы

США применили против Ирана новейшие противобункерные боеприпасы GBU-72/B Advanced 5K Penetrator. Их использовали для поражения подземных ракетных объектов вдоль побережья Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.
Центральное командование ВС США официально подтвердило применение бомб весом более 2,2 тонны. Оно отметило, что с их помощью поразили позиции с противокорабельными ракетами, которые угрожали судоходству в регионе.
У Ирана на вооружении есть несколько типов таких ракет, в частности дозвуковые Nasir и Ghadir с дальностью до 90 и 300 километров соответственно. Кроме того, Тегеран имеет баллистические комплексы Khalij Fars, Hormuz-1 и Hormuz-2, способные наносить удары на расстояние до 300 километров.
Иран традиционно размещает такие системы и боеприпасы в подземных укрытиях, для поражения которых необходимы специализированные противобункерные средства поражения. К ним относится GBU-72/B - новейший боеприпас производства Boeing, который находится на вооружении с 2021 года.
Новейшая бомба GBU-72/B рассматривается как серийное решение для поражения хорошо защищенных объектов. Она не такая мощная, как сверхтяжелые боеприпасы вроде 12-тонной GBU-57A/B, однако имеет более широкие возможности применения.
GBU-72/B пришла на замену устаревшим GBU-28, которую разработали в ускоренном режиме во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году.
Точные характеристики новой бомбы неизвестны, однако, согласно оценкам экспертов, она превосходит возможности предшественника, который "прошивал" десятки метров грунта или несколько метров железобетона.
Аналитики подсчитали, что во время удара по объектам Ирана могли применить до нескольких десятков GBU-72/B. Сейчас они интегрированы с истребителями F-15E и стратегическими бомбардировщиками B-1B, однако какие именно самолеты применяли, неизвестно.
Предполагается, что во время операции привлекали B-1B, которые базировались на британской авиабазе Фэрфорд. Самолетам пришлось преодолеть более 8,5 тысячи километров в одну сторону, с обходом Европы через Гибралтар и Средиземное море.
Выбор в пользу B-1B объясняется их грузоподъемностью: каждый из них способен нести до 12 бомб GBU-72/B, тогда как F-15E - только одну.
Всего на иранские базы с противокорабельными комплексами США могли сбросить до 48 противобункерных бомб GBU-72.
Напомним, после начала операции США и Израиля против Ирана, Тегеран в ответ фактически закрыл Ормузский пролив. Через него проходит около 20% мировой нефти, что повлекло скачок ее стоимости.
По этой причине президент США Дональд Трамп призвал ЕС и другие страны помочь разблокировать пролив, однако получил отказ.
В ответ Трамп назвал отказ союзников по НАТО "очень глупой ошибкой". Он утверждает, что не рассматривает месть за это, однако публично заявил, что США нужно пересмотреть членство своей страны в альянсе.