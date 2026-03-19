Пробивают метры бетона. США впервые применили против Ирана новейшие противобункерные бомбы

Центральное командование ВС США официально подтвердило применение бомб весом более 2,2 тонны. Оно отметило, что с их помощью поразили позиции с противокорабельными ракетами, которые угрожали судоходству в регионе.

У Ирана на вооружении есть несколько типов таких ракет, в частности дозвуковые Nasir и Ghadir с дальностью до 90 и 300 километров соответственно. Кроме того, Тегеран имеет баллистические комплексы Khalij Fars, Hormuz-1 и Hormuz-2, способные наносить удары на расстояние до 300 километров.

Иран традиционно размещает такие системы и боеприпасы в подземных укрытиях, для поражения которых необходимы специализированные противобункерные средства поражения. К ним относится GBU-72/B - новейший боеприпас производства Boeing, который находится на вооружении с 2021 года.

Что известно о противобункерных GBU-72/B

Новейшая бомба GBU-72/B рассматривается как серийное решение для поражения хорошо защищенных объектов. Она не такая мощная, как сверхтяжелые боеприпасы вроде 12-тонной GBU-57A/B, однако имеет более широкие возможности применения.

GBU-72/B пришла на замену устаревшим GBU-28, которую разработали в ускоренном режиме во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году.

Точные характеристики новой бомбы неизвестны, однако, согласно оценкам экспертов, она превосходит возможности предшественника, который "прошивал" десятки метров грунта или несколько метров железобетона.

По Ирану прилетели десятки бомб

Аналитики подсчитали, что во время удара по объектам Ирана могли применить до нескольких десятков GBU-72/B. Сейчас они интегрированы с истребителями F-15E и стратегическими бомбардировщиками B-1B, однако какие именно самолеты применяли, неизвестно.

Предполагается, что во время операции привлекали B-1B, которые базировались на британской авиабазе Фэрфорд. Самолетам пришлось преодолеть более 8,5 тысячи километров в одну сторону, с обходом Европы через Гибралтар и Средиземное море.

Выбор в пользу B-1B объясняется их грузоподъемностью: каждый из них способен нести до 12 бомб GBU-72/B, тогда как F-15E - только одну.

Всего на иранские базы с противокорабельными комплексами США могли сбросить до 48 противобункерных бомб GBU-72.