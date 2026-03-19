Пробивають метри бетону. США вперше застосували проти Ірану новітні протибункерні бомби

США застосували проти Ірану новітні протибункерні боєприпаси GBU-72/B Advanced 5K Penetrator. Їх використали для ураження підземних ракетних об’єктів уздовж узбережжя Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.
Центральне командування ЗС США офіційно підтвердило застосування бомб вагою понад 2,2 тонни. Воно зазначило, що за їх допомогою уразили позиції з протикорабельними ракетами, які загрожували судноплавству в регіоні.
В Ірану на озброєнні є кілька типів таких ракет, зокрема дозвукові Nasir і Ghadir із дальністю до 90 і 300 кілометрів відповідно. Крім того, Тегеран має балістичні комплекси Khalij Fars, Hormuz-1 і Hormuz-2, здатні завдавати ударів на відстань до 300 кілометрів.
Іран традиційно розміщує такі системи та боєприпаси у підземних укриттях, для ураження яких необхідні спеціалізовані протибункерні засоби ураження. До них належить GBU-72/B - новітній боєприпас виробництва Boeing, який перебуває на озброєнні з 2021 року.
Новітня бомба GBU-72/B розглядається як серійне рішення для ураження добре захищених об’єктів. Вона не така потужна, як надважкі боєприпаси на кшталт 12-тонної GBU-57A/B, проте має ширші можливості застосування.
GBU-72/B прийшла на заміну застарілим GBU-28, яку розробили у прискореному режимі під час операції "Буря в пустелі" 1991 року.
Точні характеристики нової бомби невідомі, проте, згідно з оцінками експертів, вона перевершує можливості попередника, який "прошивав" десятки метрів ґрунту або кілька метрів залізобетону.
Аналітики підрахували, що під час удару по об’єктах Ірану могли застосувати до кількох десятків GBU-72/B. Наразі вони інтегровані з винищувачами F-15E та стратегічними бомбардувальниками B-1B, проте які саме літаки застосовували, невідомо.
Припускається, що під час операції залучали B-1B, які базувались на британській авіабазі Ферфорд. Літакам довелося подолати більш ніж 8,5 тисячі кілометрів в один бік, з обходом Європи через Гібралтар і Середземне море.
Вибір на користь B-1B пояснюється їхньою вантажопідйомністю: кожен з них здатен нести до 12 бомб GBU-72/B, тоді як F-15E - тільки одну.
Загалом на іранські бази з протикорабельними комплексами США могли скинути до 48 протибункерних бомб GBU-72.
Нагадаємо, після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану, Тегеран у відповідь фактично закрив Ормузьку протоку. Через неї проходить близько 20% світової нафти, що спричинило стрибок її вартості.
З цієї причини президент США Дональд Трамп закликав ЄС та інші країни допомогти розблокувати протоку, проте отримав відмову.
У відповідь Трамп назвав відмову союзників по НАТО "дуже дурною помилкою". Він стверджує, що не розглядає помсту за це, однак публічно заявив, що США потрібно переглянути членство своєї країни в альянсі.