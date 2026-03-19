Пробивають метри бетону. США вперше застосували проти Ірану новітні протибункерні бомби

Центральне командування ЗС США офіційно підтвердило застосування бомб вагою понад 2,2 тонни. Воно зазначило, що за їх допомогою уразили позиції з протикорабельними ракетами, які загрожували судноплавству в регіоні.

В Ірану на озброєнні є кілька типів таких ракет, зокрема дозвукові Nasir і Ghadir із дальністю до 90 і 300 кілометрів відповідно. Крім того, Тегеран має балістичні комплекси Khalij Fars, Hormuz-1 і Hormuz-2, здатні завдавати ударів на відстань до 300 кілометрів.

Іран традиційно розміщує такі системи та боєприпаси у підземних укриттях, для ураження яких необхідні спеціалізовані протибункерні засоби ураження. До них належить GBU-72/B - новітній боєприпас виробництва Boeing, який перебуває на озброєнні з 2021 року.

Що відомо про протибункерні GBU-72/B

Новітня бомба GBU-72/B розглядається як серійне рішення для ураження добре захищених об’єктів. Вона не така потужна, як надважкі боєприпаси на кшталт 12-тонної GBU-57A/B, проте має ширші можливості застосування.

GBU-72/B прийшла на заміну застарілим GBU-28, яку розробили у прискореному режимі під час операції "Буря в пустелі" 1991 року.

Точні характеристики нової бомби невідомі, проте, згідно з оцінками експертів, вона перевершує можливості попередника, який "прошивав" десятки метрів ґрунту або кілька метрів залізобетону.

По Ірану прилетіли десятки бомб

Аналітики підрахували, що під час удару по об’єктах Ірану могли застосувати до кількох десятків GBU-72/B. Наразі вони інтегровані з винищувачами F-15E та стратегічними бомбардувальниками B-1B, проте які саме літаки застосовували, невідомо.

Припускається, що під час операції залучали B-1B, які базувались на британській авіабазі Ферфорд. Літакам довелося подолати більш ніж 8,5 тисячі кілометрів в один бік, з обходом Європи через Гібралтар і Середземне море.

Вибір на користь B-1B пояснюється їхньою вантажопідйомністю: кожен з них здатен нести до 12 бомб GBU-72/B, тоді як F-15E - тільки одну.

Загалом на іранські бази з протикорабельними комплексами США могли скинути до 48 протибункерних бомб GBU-72.