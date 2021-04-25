Визнання геноциду вірмен. Посольство і консульства США в Туреччині тимчасово закриють
Американські посольства і консульства в Туреччині оголосили про призупинення своєї діяльності. Це сталося після визнання президентом США Джо Байденом геноциду вірмен в Османській імперії.
Про це йдеться у повідомленні посольства США в Туреччині.
Дипломатичні відомства не працюватимуть 26-27 квітня в рамках запобіжних заходів.
Так, посольство США в Анкарі, Генеральне консульство США в Стамбулі, Консульство США в Адані і консульське агентство в Ізмірі не працюватимуть на видачу громадянам США віз і звичайних послуг.
Якщо американцям екстрено буде потрібно надання послуг відомствами, то їм порадили зв'язатися з найближчим консульським відділом.
Дипломати порекомендували уникати територій навколо урядових будівель США і дотримуватися запобіжних заходів в місцях збору американців та інших іноземців.
24 квітня президент США Джо Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом. Байден став першим президентом США за 40 років, який публічно визнав масові вбивства 1915 року геноцидом.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після заяви президента США Джо Байдена про геноцид вірмен заявив, що вшановує пам'ять вірмен, які загинули в 1915 році, і висловив співчуття їхнім нащадкам. Він заявив про спроби певних кіл політизувати події 1915 року.