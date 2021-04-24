ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Туреччина різко відреагувала на визнання Байденом геноциду вірмен: підриває довіру

Новость на русском → Анкара, Субота 24 квітня 2021 20:04
Туреччина різко відреагувала на визнання Байденом геноциду вірмен: підриває довіру Фото: голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу (wikimedia/by.Preiss _MSC)
Автор: Анастасія Рокитна

Туреччина повністю відкинула заяву президента США Джо Байдена про визнання геноциду вірмен. У МЗС країни заявили, що це підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Він заявив, що слова не можуть змінити або переписати історію.

"Нам немає чому вчитися у кого-небудь щодо нашого минулого. Політичний опортунізм - найбільша зрада миру і справедливості. Ми повністю відкидаємо цю заяву, засновану виключно на популізмі", - написав він.

Також у заяві МЗС Туреччини йдеться, що слова Байдена підривають відносини між Вашингтоном і Анкарою.

"Ця заява США, яка спотворює історичні факти, ніколи не буде прийнята турецьким народом і відкриє глибоку рану, яка завдасть шкоди нашій взаємній довірі і дружбі", - йдеться в заяві.

Зазначимо, сьогодні Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом.

До цього Байден заявив Ердогану, що має намір визнати геноцид вірмен.

Нагадаємо, в 2019 році адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Турция Джозеф Байден армяне
NEWS
Кандидат в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО: названо причину
Кандидат в канцлери Німеччини не бачить Україну в НАТО: названо причину
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей