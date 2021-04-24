Туреччина різко відреагувала на визнання Байденом геноциду вірмен: підриває довіру

Туреччина повністю відкинула заяву президента США Джо Байдена про визнання геноциду вірмен . У МЗС країни заявили, що це підриває відносини між Вашингтоном і Анкарою.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Він заявив, що слова не можуть змінити або переписати історію.

"Нам немає чому вчитися у кого-небудь щодо нашого минулого. Політичний опортунізм - найбільша зрада миру і справедливості. Ми повністю відкидаємо цю заяву, засновану виключно на популізмі", - написав він.

Також у заяві МЗС Туреччини йдеться, що слова Байдена підривають відносини між Вашингтоном і Анкарою.

"Ця заява США, яка спотворює історичні факти, ніколи не буде прийнята турецьким народом і відкриє глибоку рану, яка завдасть шкоди нашій взаємній довірі і дружбі", - йдеться в заяві.

Зазначимо, сьогодні Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом.