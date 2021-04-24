Ердоган зробив заяву після визнання Байденом геноциду вірмен

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після заяви президента США Джо Байдена про геноцид вірмен заявив, що вшановує пам'ять вірмен, загиблих в 1915 році, і висловив співчуття їх нащадкам. Він заявив про спроби певних кіл політизувати події 1915 року.

Про це йдеться в посланні Ердогана Константинопольському вірменському Патріарху Сааку Машаляну, повідомляє "Анадолу" .

За його словами, спроби політизувати події 1915 року і перетворити їх в знаряддя тиску на Анкару не принесуть користі і закликав до розвитку зв'язків з Вірменією на основі принципів добросусідства і взаємної поваги.

"Ми не повинні допускати забуття культури співіснування турків і вірмен, що примножувалася протягом сотень років і вважалася прикладом для всього людства. З повагою шаную пам'ять вірмен Османської держави, які загинули в складних умовах Першої світової війни, висловлюю співчуття їхнім онукам", - заявив він.

Також повідомляється, що Ердоган і президент Азербайджану Ільхам Алієв здзвонилися і обговорили останню заяву Байдена щодо геноциду вірмен і спільні кроки у відповідь на нього.

Алієв назвав " історичною помилкою" рішення Байдена визнати геноцид вірмен.

У той же час, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що направив лист Байдену, в якому привітав визнання ним геноциду вірмен в Османській імперії.

Зазначимо, сьогодні Байден в офіційній заяві назвав масову загибель вірмен в Османській імперії на початку XX століття геноцидом.