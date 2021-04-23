Байден заявив Ердогану, що має намір визнати геноцид вірмен, - Bloomberg

Президент США Джо Байден у телефонній розмові зі своїм турецьким колегою Тайіпом Ердоганом заявив, що має намір визнати геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році. На сайті Білого дому опублікований прес-реліз бесіди, але про це в ньому не згадується.

Видання відзначає, що Байден буде використовувати слово "геноцид" в заяві 24 квітня про визнання Дня пам'яті геноциду вірмен, виконуючи обіцянку, дану їм в ході своєї президентської кампанії. Він стане першим президентом США за 40 років, що публічно визнала масові вбивства в Османській імперії в 1915 році геноцидом.

Президенти США і Туреччини провели телефонну розмову ввечері 23 квітня. В опублікованому Білому домі прес-релізі про бесіду двох лідерів про намір Байдена визнати геноцид вірмен не згадується. Зазначалося, що вони домовилися зустрітися під час саміту НАТО в Брюсселі в червні.

Прес-служба президента Туреччини також опублікувала прес-реліз бесіди. У ньому відсутня згадка про цю заяву Байдена. Як і в американській версії, йдеться про намір лідерів поліпшити відносини між країнами і вивести їх на більш високий рівень. Турецька сторона підтверджує домовленість про зустріч Ердогана з Байденом на саміті НАТО.