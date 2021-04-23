Байден заявив Ердогану, що має намір визнати геноцид вірмен, - Bloomberg
Президент США Джо Байден у телефонній розмові зі своїм турецьким колегою Тайіпом Ердоганом заявив, що має намір визнати геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році. На сайті Білого дому опублікований прес-реліз бесіди, але про це в ньому не згадується.
Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела.
Видання відзначає, що Байден буде використовувати слово "геноцид" в заяві 24 квітня про визнання Дня пам'яті геноциду вірмен, виконуючи обіцянку, дану їм в ході своєї президентської кампанії. Він стане першим президентом США за 40 років, що публічно визнала масові вбивства в Османській імперії в 1915 році геноцидом.
Президенти США і Туреччини провели телефонну розмову ввечері 23 квітня. В опублікованому Білому домі прес-релізі про бесіду двох лідерів про намір Байдена визнати геноцид вірмен не згадується. Зазначалося, що вони домовилися зустрітися під час саміту НАТО в Брюсселі в червні.
Прес-служба президента Туреччини також опублікувала прес-реліз бесіди. У ньому відсутня згадка про цю заяву Байдена. Як і в американській версії, йдеться про намір лідерів поліпшити відносини між країнами і вивести їх на більш високий рівень. Турецька сторона підтверджує домовленість про зустріч Ердогана з Байденом на саміті НАТО.
Нагадаємо, про намір Байдена офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році повідомляло видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела. За даними його співрозмовників, це може статися в суботу, 24 квітня.
У 2019 адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноциду вірмен в Османській імперії в 1915 році. Тоді прес-секретар президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що Туреччина засуджує рішення Сенату США щодо визнання геноциду вірмен. В Анкарі вважають, що визнання геноциду вірмен шкодить відносинам між Туреччиною і США.
Геноцидом вірмен називають масову депортацію і винищення вірменського населення на територіях, підконтрольних Османської імперії.
За різними даними, з 1915 по 1923 рік було вбито близько 1,5 млн вірмен. Геноцидом це визнали 23 держави, а також Європарламент.