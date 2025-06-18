Военная и гражданская карьера в одном обучении? Минобороны советует, куда поступать
Некоторые высшие учебные заведения предлагают образование, открывающее возможности как в гражданской жизни, так и в военной карьере. Один из вариантов - кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Как "совместить" военную и гражданскую карьеру в одном обучении
Универсальное образование гражданам Украины предлагает кафедра военной подготовки Госспецтрансслужбы Украинского государственного университета науки и технологий (УГУНТ) в городе Днепр Днепропетровской области.
Это учебное подразделение приглашает к обучению тех, кто стремится получить образование, открывающее возможности как в гражданской жизни, так и в военной карьере.
Оно готовит специалистов для:
- Государственной специальной службы транспорта;
- Сил логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ);
- Национальной гвардии Украины (НГУ).
Специальности и программы, которые предлагает кафедра
Кафедра военной подготовки Госспецтрансслужбы УГУНТ предлагает подготовку по специализациям, которые являются востребованными как в военной, так и в гражданской сферах.
Выбирая направление "Строительство и гражданская инженерия", можно приобщиться к таким образовательным программам:
- "Восстановление и строительство искусственных сооружений на объектах национальной транспортной системы";
- "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений специального и общевойскового назначения".
"Машиностроение" предлагает образовательную программу "Эксплуатация и ремонт техники Госспецтрансслужбы".
Те, кому нравится специализация "Железнодорожный транспорт", могут выбрать такие программы:
- "Организация военных перевозок и управление на железнодорожном транспорте";
- "Восстановление и строительство объектов национальной транспортной системы".
Кафедра предлагает различные специализации и образовательные программы (фото: mod.gov.ua)
Преимущества для тех, кто выберет обучение на кафедре
В Минобороны рассказали, что обучение на кафедре военной подготовки Госспецтрансслужбы имеет ряд преимуществ:
- бесплатное образование;
- проживание в удобных и оборудованных общежитиях;
- обеспечение военной формой одежды;
- квалифицированное медицинское обеспечение;
- трехразовое питание.
Среди дополнительных возможностей упоминаются следующие:
- современная спортивная база (4 тренировочных зала, плавательный бассейн под открытым небом, два стадиона - с искусственным и естественным покрытием, три открытые спортивные площадки);
- профессиональные выучки (к занятиям постоянно привлекаются профессиональные инструкторы из подразделений Госспецтрансслужбы, ВСУ и других силовых структур - для улучшения навыков соискателей образования);
- актуальные предметы обучения (соискатели образования получают знания, умения и навыки, которые необходимы современному военному - изучают и совершенствуют тактику боя, тактическую медицину, огневую подготовку, правовые и гуманитарные аспекты, физическую подготовку, БПЛА, иностранные языки и т.д.);
- престижное офицерское звание (после завершения обучения соискатели образования, которые учились по направлению подготовки офицеров тактического уровня, получают офицерское звание - "лейтенант").
Важно и то, что преподавательский состав кафедры имеет большой профессиональный и служебный опыт.
"Преподаватели активно применяют и внедряют в учебную деятельность новейшие активные формы обучения и сочетают их с современным опытом ведения боевых действий", - объяснили украинцам.
До какого числа можно подать документы и каковы требования
Прием документов для поступления на кафедру военной подготовки Госспецтрансслужбы УГУНТ продолжается:
- через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - до 01 июля 2025 года;
- через приемную комиссию кафедры - до 20 июля 2025 года.
При этом требования к абитуриентам являются следующими:
- граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет (в том числе те, которым 17 лет исполняется в год зачисления);
- военнослужащие и военнообязанные без офицерских званий в возрасте от 18 до 30 лет;
- наличие полного общего среднего образования.
В завершение стоит отметить, что поступление в университет осуществляется по результатам:
- национального мультипредметного теста (НМТ) или вступительных экзаменов;
- медицинского осмотра;
- психологического обследования;
- оценки физической подготовленности.
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