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Военная и гражданская карьера в одном обучении? Минобороны советует, куда поступать

Среда 18 июня 2025 10:58
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Военная и гражданская карьера в одном обучении? Минобороны советует, куда поступать Военная и гражданская карьера в одном обучении - неплохая возможность (фото: mod.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Некоторые высшие учебные заведения предлагают образование, открывающее возможности как в гражданской жизни, так и в военной карьере. Один из вариантов - кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как "совместить" военную и гражданскую карьеру в одном обучении

Универсальное образование гражданам Украины предлагает кафедра военной подготовки Госспецтрансслужбы Украинского государственного университета науки и технологий (УГУНТ) в городе Днепр Днепропетровской области.

Это учебное подразделение приглашает к обучению тех, кто стремится получить образование, открывающее возможности как в гражданской жизни, так и в военной карьере.

Оно готовит специалистов для:

  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Сил логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ);
  • Национальной гвардии Украины (НГУ).

Специальности и программы, которые предлагает кафедра

Кафедра военной подготовки Госспецтрансслужбы УГУНТ предлагает подготовку по специализациям, которые являются востребованными как в военной, так и в гражданской сферах.

Выбирая направление "Строительство и гражданская инженерия", можно приобщиться к таким образовательным программам:

  • "Восстановление и строительство искусственных сооружений на объектах национальной транспортной системы";
  • "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений специального и общевойскового назначения".

"Машиностроение" предлагает образовательную программу "Эксплуатация и ремонт техники Госспецтрансслужбы".

Те, кому нравится специализация "Железнодорожный транспорт", могут выбрать такие программы:

  • "Организация военных перевозок и управление на железнодорожном транспорте";
  • "Восстановление и строительство объектов национальной транспортной системы".

Военная и гражданская карьера в одном обучении? Минобороны советует, куда поступатьКафедра предлагает различные специализации и образовательные программы (фото: mod.gov.ua)

Преимущества для тех, кто выберет обучение на кафедре

В Минобороны рассказали, что обучение на кафедре военной подготовки Госспецтрансслужбы имеет ряд преимуществ:

  • бесплатное образование;
  • проживание в удобных и оборудованных общежитиях;
  • обеспечение военной формой одежды;
  • квалифицированное медицинское обеспечение;
  • трехразовое питание.

Среди дополнительных возможностей упоминаются следующие:

  • современная спортивная база (4 тренировочных зала, плавательный бассейн под открытым небом, два стадиона - с искусственным и естественным покрытием, три открытые спортивные площадки);
  • профессиональные выучки (к занятиям постоянно привлекаются профессиональные инструкторы из подразделений Госспецтрансслужбы, ВСУ и других силовых структур - для улучшения навыков соискателей образования);
  • актуальные предметы обучения (соискатели образования получают знания, умения и навыки, которые необходимы современному военному - изучают и совершенствуют тактику боя, тактическую медицину, огневую подготовку, правовые и гуманитарные аспекты, физическую подготовку, БПЛА, иностранные языки и т.д.);
  • престижное офицерское звание (после завершения обучения соискатели образования, которые учились по направлению подготовки офицеров тактического уровня, получают офицерское звание - "лейтенант").

Важно и то, что преподавательский состав кафедры имеет большой профессиональный и служебный опыт.

"Преподаватели активно применяют и внедряют в учебную деятельность новейшие активные формы обучения и сочетают их с современным опытом ведения боевых действий", - объяснили украинцам.

До какого числа можно подать документы и каковы требования

Прием документов для поступления на кафедру военной подготовки Госспецтрансслужбы УГУНТ продолжается:

  • через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - до 01 июля 2025 года;
  • через приемную комиссию кафедры - до 20 июля 2025 года.

При этом требования к абитуриентам являются следующими:

  • граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет (в том числе те, которым 17 лет исполняется в год зачисления);
  • военнослужащие и военнообязанные без офицерских званий в возрасте от 18 до 30 лет;
  • наличие полного общего среднего образования.

В завершение стоит отметить, что поступление в университет осуществляется по результатам:

  • национального мультипредметного теста (НМТ) или вступительных экзаменов;
  • медицинского осмотра;
  • психологического обследования;
  • оценки физической подготовленности.

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