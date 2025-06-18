Военная и гражданская карьера в одном обучении? Минобороны советует, куда поступать

Некоторые высшие учебные заведения предлагают образование, открывающее возможности как в гражданской жизни, так и в военной карьере. Один из вариантов - кафедра военной подготовки специалистов Государственной специальной службы транспорта Украинского государственного университета науки и технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как "совместить" военную и гражданскую карьеру в одном обучении

Универсальное образование гражданам Украины предлагает кафедра военной подготовки Госспецтрансслужбы Украинского государственного университета науки и технологий (УГУНТ) в городе Днепр Днепропетровской области.

Это учебное подразделение приглашает к обучению тех, кто стремится получить образование, открывающее возможности как в гражданской жизни, так и в военной карьере.

Оно готовит специалистов для:

Государственной специальной службы транспорта;

Сил логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ);

Национальной гвардии Украины (НГУ).

Специальности и программы, которые предлагает кафедра

Кафедра военной подготовки Госспецтрансслужбы УГУНТ предлагает подготовку по специализациям, которые являются востребованными как в военной, так и в гражданской сферах.

Выбирая направление "Строительство и гражданская инженерия", можно приобщиться к таким образовательным программам:

"Восстановление и строительство искусственных сооружений на объектах национальной транспортной системы";

"Строительство и эксплуатация зданий и сооружений специального и общевойскового назначения".

"Машиностроение" предлагает образовательную программу "Эксплуатация и ремонт техники Госспецтрансслужбы".

Те, кому нравится специализация "Железнодорожный транспорт", могут выбрать такие программы:

"Организация военных перевозок и управление на железнодорожном транспорте";

"Восстановление и строительство объектов национальной транспортной системы".

Кафедра предлагает различные специализации и образовательные программы (фото: mod.gov.ua)

Преимущества для тех, кто выберет обучение на кафедре

В Минобороны рассказали, что обучение на кафедре военной подготовки Госспецтрансслужбы имеет ряд преимуществ:

бесплатное образование;

проживание в удобных и оборудованных общежитиях;

обеспечение военной формой одежды;

квалифицированное медицинское обеспечение;

трехразовое питание.

Среди дополнительных возможностей упоминаются следующие:

современная спортивная база (4 тренировочных зала, плавательный бассейн под открытым небом, два стадиона - с искусственным и естественным покрытием, три открытые спортивные площадки);

(4 тренировочных зала, плавательный бассейн под открытым небом, два стадиона - с искусственным и естественным покрытием, три открытые спортивные площадки); профессиональные выучки (к занятиям постоянно привлекаются профессиональные инструкторы из подразделений Госспецтрансслужбы, ВСУ и других силовых структур - для улучшения навыков соискателей образования);

(к занятиям постоянно привлекаются профессиональные инструкторы из подразделений Госспецтрансслужбы, ВСУ и других силовых структур - для улучшения навыков соискателей образования); актуальные предметы обучения (соискатели образования получают знания, умения и навыки, которые необходимы современному военному - изучают и совершенствуют тактику боя, тактическую медицину, огневую подготовку, правовые и гуманитарные аспекты, физическую подготовку, БПЛА, иностранные языки и т.д.);

(соискатели образования получают знания, умения и навыки, которые необходимы современному военному - изучают и совершенствуют тактику боя, тактическую медицину, огневую подготовку, правовые и гуманитарные аспекты, физическую подготовку, БПЛА, иностранные языки и т.д.); престижное офицерское звание (после завершения обучения соискатели образования, которые учились по направлению подготовки офицеров тактического уровня, получают офицерское звание - "лейтенант").

Важно и то, что преподавательский состав кафедры имеет большой профессиональный и служебный опыт.

"Преподаватели активно применяют и внедряют в учебную деятельность новейшие активные формы обучения и сочетают их с современным опытом ведения боевых действий", - объяснили украинцам.

До какого числа можно подать документы и каковы требования

Прием документов для поступления на кафедру военной подготовки Госспецтрансслужбы УГУНТ продолжается:

через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) - до 01 июля 2025 года;

через приемную комиссию кафедры - до 20 июля 2025 года.

При этом требования к абитуриентам являются следующими:

граждане Украины в возрасте от 17 до 30 лет (в том числе те, которым 17 лет исполняется в год зачисления);

военнослужащие и военнообязанные без офицерских званий в возрасте от 18 до 30 лет;

наличие полного общего среднего образования.

В завершение стоит отметить, что поступление в университет осуществляется по результатам: