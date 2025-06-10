Там готовят офицеров: куда поступать, чтобы стать частью военной элиты

Уже скоро в Украине стартует вступительная кампания 2025 года. Поэтому Министерство обороны активно делится информацией о лучших высших военных учебных заведениях, которые готовят офицеров для Сил безопасности и обороны.

Подробнее об особенностях вступительной кампании в военные вузы текущего года, а также условиях поступления и обучения в некоторых ведущих учебных заведениях, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Вступительная кампания в военные вузы: особенности 2025 года

Согласно информации пресс-службы Министерства обороны Украины, в этом году государственный заказ на подготовку военных специалистов был увеличен на 20% по сравнению с 2024 годом (а с начала войны - вдвое).

Также впервые начата подготовка специалистов по физкультурно-спортивной реабилитации раненых военнослужащих - она внедрена в Национальном университете обороны Украины.

Директор Департамента военного образования и науки МОУ Владимир Мирненко отметил, что "военное образование в Украине сейчас проходит трансформацию":

обучение адаптируется под реалии войны;

учитываются потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ);

используется международный опыт;

внедряются стандарты НАТО.

Уточняется, что в целом прием документов осуществляют 18 учебных заведений.

При этом право на поступление имеют как гражданские лица, так и военнослужащие, которые должны соответствовать следующим требованиям:

возраст от 17 до 30 лет;

полное общее среднее, профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное предвысшее или высшее образование.

Подавать документы до определенных сроков можно:

либо через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

либо непосредственно в военный вуз.

Вступительная кампания в военные вузы 2025 года (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Учитывая вышесказанное, пресс-служба Минобороны подготовила информацию для абитуриентов о ряде ведущих учебных заведений в разных городах Украины, поступив в которые можно построить военную карьеру.

Военно-юридический институт НЮУ имени Ярослава Мудрого

Военно-юридический институт Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого (ВЮИ НЮУ) в Харькове приглашает на обучение студентов, которые "стремятся совместить юридическую профессию со службой на защите государству".

Выпускники Института:

получают офицерское звание;

проходят службу на юридических должностях в Минобороны, ВСУ, Службе внешней разведки, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии, Государственной пограничной службе.

К поступлению приглашаются граждане Украины:

в возрасте от 17 до 30 лет;

имеющие полное общее среднее образование.

Уточняется, что зачисление на обучение происходит по результатам:

конкурсного отбора;

вступительных испытаний.

Подать документы можно через ТЦК и СП или непосредственно в отборочную комиссию - до 1 июля 2025 года.

Поступление в ВЮИ НЮУ в Харькове (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Военная академия

Военная академия в Одессе приглашает на обучение мотивированных мужчин и женщин, которые "готовы принять вызов и сделать свой вклад в победу".

Уточняется, что Академия готовит будущих офицеров, способных возглавить лучшие боевые подразделения Сил обороны:

в Морской пехоте;

в Десантно-штурмовых войсках;

в военной разведке;

в Силах специальных операций (ССО) ВСУ.

Обучение там организовано на пяти факультетах с применением современной материально-технической базы:

полигонов;

тренажеров;

лабораторий.

Поступление в Академию осуществляется по результатам:

национального мультипредметного теста (НМТ);

вступительных испытаний;

медицинского осмотра;

психологического обследования.

Подать документы можно до 1 июля 2025 года.

Поступление в Военную академию в Одессе (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут

Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в Киеве готовит офицеров нового поколения:

военных связистов;

кибервоинов;

DevOps-инженеров;

айтишников.

Основные направления подготовки являются следующими:

Компьютерные науки;

Кибербезопасность и защита информации;

Информационные системы и технологии;

Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника;

Военное управление (по видам ВСУ);

Вооружение и военная техника.

Уточняется, что будущие офицеры во время обучения получают от государства:

денежное обеспечение (от 8 000 до 20 000 гривен);

вещевое обеспечение;

продовольственное обеспечение;

медицинское обеспечение.

Подать документы можно до 1 июля 2025 года.

Поступление в Военный институт телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут в Киеве (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Институт ВМС

Институт Военно-Морских Сил Национального университета "Одесская морская академия" в Одессе:

готовит элиту Вооруженных сил Украины;

приглашает на обучение мотивированных мужчин и женщин, которые "выбрали путь офицера национального флота".

Подготовка в этом учебном заведении осуществляется по таким направлениям:

Корабельное оружие и средства навигации;

Поисково-спасательные и водолазно-аварийные работы на море;

Корабельные энергетические установки;

Береговое ракетно-артиллерийское вооружение;

Корабельное радиотехническое вооружение и средства связи;

Психологическая подготовка персонала.

Поступить в Институт можно по результатам:

НМТ;

вступительных испытаний;

медицинского осмотра;

психологического обследования.

Подать документы можно до 1 июля 2025 года.

Поступление в Институт ВМС НУ "ОМА" (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Харьковский национальный университет Воздушных Сил

Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба также приглашает украинцев на обучение.

Среди преимуществ ХНУВС упоминаются:

боевой опыт (университет адаптировал учебные программы к реалиям войны);

современная материально-техническая база (обучение проводится на боевых образцах ВВТ, университет имеет современные тренажеры, лаборатории и полигоны).

Отмечается, что это учебное заведение имеет наибольший спектр специальностей среди военных вузов, ведь готовит:

пилотов и штурманов;

инженеров авиационного и зенитного ракетного вооружения;

специалистов по радиотехническим войскам.

Поступление в университет осуществляется по результатам:

НМТ или вступительных испытаний;

медицинского осмотра;

психологического обследования;

экзамена по физической подготовке.

Подать документы можно до 28 июня 2025 года.

Поступление в ХНУВС в Харькове (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Житомирский военный институт

Житомирский военный институт имени С. П. Королева готовит офицеров нового поколения.

Это военное учебное заведение готовит офицеров Сил обороны по следующим специальностям:

командиры подразделений технической разведки, РЭБ, разведывательных и ударных БпАК, наземных роботизированных комплексов, БпЛА-перехватчиков;

специалисты космической разведки;

эксперты по охране государственной тайны и противодействию техническим разведкам;

инженеры по приему и обработке специальной информации космических систем;

специалисты информационного воздействия.

Во время обучения будущие офицеры получают:

стипендию (от 8 000 до 20 000 гривен);

полное государственное обеспечение.

Подать документы можно до 1 июля 2025 года.

Поступление в Житомирский военный институт имени С. П. Королева (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Военный институт танковых войск

Военный институт танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" в Харькове приглашает на обучение будущих командиров взводов и рот.

Уточняется, что Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ" готовит будущих офицеров по следующим направлениям:

Военное управление (командиры танковых взводов и рот);

Вооружение и военная техника (командиры ремонтных взводов, заместители командира роты по вооружению);

Обеспечение войск (командиры взводов РХБ защиты и разведки).

Поступить в Институт можно по результатам:

или НМТ 2022-2025 годов;

или вступительных испытаний 2025 года.

Подать документы можно:

через ТЦК и СП - до 1 июля 2025 года;

в приемной комиссии Института - до 20 июля 2025 года.

Поступление в Военный институт танковых войск НТУ "ХПИ" в Харькове (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Военный институт КНУ имени Тараса Шевченко

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в Киеве предлагает подготовку по 12 направлениям.

Уточняется, что в этом году ВИКНУ расширил перечень образовательных программ двумя новыми специализациями:

Организация, подготовка, ведение и поддержание действий ячейки движения сопротивления;

Связи с общественностью в ВСУ.

Прием на первый курс дневной формы обучения осуществляется на основании результатов национального мультипредметного теста (НМТ).

Кроме того, абитуриенты должны пройти:

вступительные экзамены;

психологическое обследование;

проверку уровня физической подготовленности;

медицинский осмотр.

Для отдельных специальностей дополнительно нужно сдать вступительный экзамен по английскому языку.

Поступление в ВИКНУ в Киеве (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Национальная академия сухопутных войск

Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (НАСВ) во Львове приглашает на обучение мотивированную молодежь.

Обучение на дневной форме по образовательной степени "бакалавр" будет происходить по следующим направлениям:

командиры подразделений механизированных войск, артиллерии, артиллерийской разведки и инженерных войск;

специалисты по вооружению и технике инженерных войск;

военные культурологи и офицеры по психологической поддержке;

специалисты по кадровой, мобилизационной и организационно-штатной работе.

Кроме того, по заочной форме обучения военнослужащие по контракту могут получить высшее образование по гражданской специальности J8 "Автомобильный транспорт".

Поступление в Академию осуществляется по результатам:

НМТ;

вступительных испытаний;

медицинского осмотра;

психологического обследования.

Подать документы можно до 1 июля 2025 года.

Поступление в НАСВ во Львове (скриншот: facebook.com/MinistryofDefence.UA)