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В "ПриватБанке" важные изменения: касаются пополнения карт

Четверг 03 июля 2025 13:54
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В "ПриватБанке" важные изменения: касаются пополнения карт Фото: Приложение "Приват24" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В приложении "Приват24" появился новый сервис, который позволяет пополнять карты ПриватБанка с карт любого банка Украины без ввода реквизитов - с помощью Google Pay или Apple Pay.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Пользователи "Приват24" начали получать уведомления о новом сервисе в приложении.

В &quot;ПриватБанке&quot; важные изменения: касаются пополнения карт
Сообщение в приложении "Приват24" (скриншот: РБК-Украина)

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно:

  • авторизоваться в приложении Приват24;
  • перейти в меню "Пополнить счет";
  • ввести сумму;
  • выбрать способ оплаты - Google Pay или Apple Pay;
  • выбрать карту из кошелька и подтвердить платеж.
Как пополнить карту через Google Pay и Apple Pay (скриншот: РБК-Украина)

Все реквизиты карты автоматически подтянутся из мобильного кошелька, поэтому вводить их вручную не нужно. Сообщается, что сервис доступен для пополнения карт из любого украинского банка. Однако пользователей предупреждают, что при пополнении может взиматься комиссия.

Ранее РБК-Украина писало, что "ПриватБанк" с июня 2025 года звонит клиентам исключительно с короткого номера 3700. Звонки с других номеров или через мессенджеры могут быть мошенничеством. Клиенты могут проверить номер в приложении "Приват24". Корпоративные клиенты будут получать звонки от персональных менеджеров. Банк призывает быть внимательными и проверять звонки.

Также мы писали, что украинские банки снизили лимиты на переводы между физлицами. С 1 июня 2025 года максимальная сумма уменьшена со 150 до 100 тысяч гривен. Лимит не касается снятия наличных, оплат, переводов между собственными счетами и некоторых других операций. Для больших сумм нужно предоставить подтверждение дохода или волонтерской деятельности.

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